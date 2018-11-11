NBA》路威拋投絕殺 快艇超驚險OT宰鹿

路易斯威廉斯幾乎在人縫當中把球拋進。(美聯社)

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路易斯威廉斯再次展現他的老將價值！快艇11日在自家主場跟公鹿殺到延長加賽，靠著路易斯威廉斯最後0.3秒一個人突破重圍殺入禁區拋投命中，快艇128比126氣走先前才終結勇士8連勝的公鹿，終於搶下本季第7勝(5敗)。

原本快艇在上半場一度領先到15分，卻被公鹿末節窮追猛攻，更靠布雷索正規賽最後8.2秒的三分球，把比分追成119比119平手，儘管快艇仍有最後一擊機會，可惜賈林納利的中距離跳投沒法命中，也讓比賽宣告進入延長。

來到延長賽，雙方仍然形成拉鋸僵局，「字母哥」阿提托康波最後1分鐘切入爆扣，再次把比分追成126比126平手，所幸路易斯威廉斯最後關頭果決切入，在公鹿防守人群當中找到拋投空隙投進，也讓全場快艇球迷為之歡呼。

快艇全隊3人破20，其中以哈瑞爾替補攻下26分最高，貝弗利也拿21分，托必亞斯哈里斯20分、11籃板，致勝功臣路易斯威廉斯12分、10助攻與5籃板；公鹿則以阿提托康波27分、18籃板與5抄截表現最佳，布羅格登23分。

(中時電子報)

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