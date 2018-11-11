高雄》韓國瑜8年前勉勵畢業生一席話 竟神呼應競選精神？

2018年11月11日 09:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

維多利亞雙語中小學99級畢業典禮 - 開場

位在雲林縣的維多利亞雙語學校，由國民黨高雄市長候選人韓國瑜與妻子李佳芬共同創辦。日前有網友掀出8年前韓國瑜以創辦人身分在畢業典禮上致詞的影片，並用「要出頭天的時候，永遠不要忘記先要有立足點；我們要追求世界化的同時，千萬不要忘記本土化」勉勵畢業生。網友紛紛留言「被挖出八年前的影片，同樣感動人心﻿」、「8年前能說出這樣的話就是不可多得的人才了」、「聽完韓總畢業生致詞，幾乎是他現在競選的精神!」

「賣菜郎」韓國瑜參選後曾多次強調民眾要的只是安居樂業，不要意識形態，呼籲大家一起拚經濟。他也曾承諾，若當選，就要帶著團隊，包含他本人、3位副市長還有各局處首長，每人自己選一天晚上去住在老百姓家裡，去傾聽老百姓的聲音，「絕對不會離開基層」。

有網友翻出韓國瑜8年前以創辦人身分在畢業典禮上致詞的影片，韓國瑜對台下畢業生表示，「身為你們的長輩，我們真的沒有辦法告訴你會面臨什麼挑戰，我們唯一可以告訴你的一件事情，就是請你做好準備」。他提及維多利亞校訓是「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」，他說這口氣很大，但想像有多遙遠，抱負就能施展多遠，當初設計這個校訓是知道未來的世界無遠弗屆、是巨大無比且浩瀚的，希望他們有這個心胸。

韓國瑜也勉勵畢業生，要出頭天的時候，永遠不要忘記先要有立足點；要追求世界化的同時，千萬不要忘記本土化，忘了自己本土就忘了自己的根。他說有很多同學會到美國、澳洲、英國留學，但不管從哪裡留學回來，要記得自己的根在哪裡，「要有出頭天，先要有立足點，追求世界化，莫忘本土化」。他說看到外面的世界再燦爛，再五光奪目，永遠不要忘記自己的家。

該影片曝光後，許多網友紛紛在底下留言表示「聽完韓總畢業生致詞，幾乎是他現在競選的精神」、「被挖出八年前的影片，同樣感動人心」、「為什麼每次看韓總說話眼眶都會泛淚，韓總這人太真了」、「8年前能說出這樣的話就是不可多得的人才了」、「追求世界化，莫忘本土化，韓總講的真好」、「8年前影片有願景也看到成果。希望高雄人能給自己一個機會」、「一路走來，始終如一的政治家」、「好像很少看到這麼務實的校訓﻿」、「我是退了休的教師 聽了也很感動」、「太感動人了！譲我們重新思考人生的意義」。

(中時電子報)