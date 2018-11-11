新北》「韓流」外溢外不到新北 學者曝侯友宜應添新柴火

2018年11月11日 09:18 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

新北市長選舉，喧騰以久的辯論議題峰迴路轉，確定明(12)日上午將公辦政見會改成公辦辯論會，面對民進黨候選人蘇貞昌質疑「不敢辯論」，建議大型辯論會應比照其他縣市交由電視台主辦，國民黨候選人侯友宜笑回：12日公辦辯論會場見吧！然而，台師大教授范世平指出，侯友宜對辯論拖拖拉拉，只能一直燃燒原本的基本盤，全台各地造成風潮的「韓流」效應在新北市不明顯。

根據《蘋果》委託世新大學民意調查研究中心進行的最新調查，新北此次2人參選，有36.4％受訪者支持國民黨侯友宜、30.7％支持民進黨蘇貞昌，32.9％未表態。相較《蘋果》9月份的調查，侯友宜支持度40.2％、蘇貞昌29.4％，侯友宜這次支持度下降3.8％，蘇貞昌支持度微幅上升了1.3％，兩人差距縮小至5.7％。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起的「韓流」效應幾乎外溢全台，但范世平在接受蘋果訪問時指出，大家太高估「韓流」效應，雖說會投給侯友宜的選民通常是「韓粉」，但本來就不喜歡侯的選民，並不會因為韓國瑜而去支持侯。

范世平表示，侯友宜選戰打到後來，不但在辯論議題上拖拖拉拉，且政見只有反空汙，但深澳電廠已決定不蓋了，若仍無具體政見，難以吸引選民支持，侯一直在燃燒，卻沒有加入新柴火，無法打出新議題、拓展新票源，火愈來愈小，民調差距自然被逐漸拉近。

(中時電子報)