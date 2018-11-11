她到台積電上班第1天 因為「它」人生變黑白

女保全到台積電七廠上班第一天，因為一頂安全帽挨告。(翻攝google map)

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中時電子報
/綜合報導

一名陳姓保全公司女員工3年前到台積電辦理上班簽到手續，將安全帽放上鐵櫃，不慎擠下另一側的安全帽，掉落的安全帽砸傷另名正在簽到的黃姓女員工，造成黃女左臂神經叢受損。高等法院依過失傷害致重傷罪，判陳女有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元定讞。

判決書指出，陳女2015年到台積電七廠辦理上班簽到手續，將機車安全帽放置在警衛室內鐵櫃上，沒注意到鐵櫃安全帽上已「排好排滿」，她將機車安全帽放置在鐵櫃上方，導致另一邊的安全帽因推擠而掉落，不偏不倚砸中另名正在辦理簽到手續的黃姓女子，導致黃女左側臂神經叢損傷、肌肉萎縮無力，至今左手僅有手指部分可自主移動。

陳女事後到醫院探視黃女，希望能和解，不過當黃女提告後，陳女卻改口稱不是她的安全帽掉下來砸傷人，在場也沒有人親眼看到黃女如何受傷。現場李姓女子證稱，她當時站在黃女身後，重型機車的全罩式安全帽重重砸在黃女左肩，黃女痛得當場大叫一聲，安全帽彈過來又打到李女的右上臂，感覺力道不小，李女手臂很痛因此瘀青。

一審法官認陳女犯後態度不佳，依過失傷害致重傷罪判刑6月、得易科罰金36萬元。高等法院法官審理，陳女安全帽掉落後恰巧重擊黃女神經叢部位，造成重傷害，審酌後依過失傷害致重傷罪，改判陳女有期徒刑5個月、得易科罰金15萬定讞。

(中時電子報)

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