中藥老薑加味熬煮 漢王薑母鴨湯頭溫潤香甜

2018年11月11日 09:29 中時 陳淑芬

作法遵循傳統，湯頭溫潤香甜頗具風味。（陳淑芬攝）

採用正紅面鴨，鴨肉入味而不柴。（陳淑芬攝）

採正紅面鴨，鴨肉入味而不柴。（陳淑芬攝）

逢甲商圈青海路的漢王薑母鴨陳設走居酒屋休閒風。（陳淑芬攝）

時序入冬，暖呼呼的薑母鴨傳統進補美食又大受歡迎，逢甲商圈青海路的漢王薑母鴨，遵循傳統做法，再加入特製中藥老薑熬煮，湯頭溫潤香甜更具風味，還推出單人鍋、真空包裝等創新作法，讓喜歡薑母鴨的客人不管在家或外食，隨時都可以品嘗薑母鴨的美味。

年各27、28歲的年輕老闆林哲緯及陳雨軒，是從小一起長大的好友，兩人攜手創業，賣的是傳統薑母鴨，而店裡陳設走的是居酒屋休閒風，寬敞的用餐空間擺的是長木桌、木椅。林哲偉說，雖然賣的是傳統食補，希望用餐的空間是乾淨舒適的風格，店面緊鄰停車場，停車方便。

林哲緯說，漢王薑母鴨的作法遵循傳統，鴨肉採用正紅面鴨，處理鴨肉時，都已將多餘的油脂去除，將南投老薑以麻油炒香提味，以一比一的比例加入鴨肉翻炒入味，再加酒燜煮，鴨肉吃起來入味不柴，湯頭有老薑辣味，又有獨特的香甜溫潤。

「好吃的秘訣是特製的中藥老薑」陳雨軒說，為讓湯頭更香醇，上桌前再以30多種中藥炒成的老薑加入鍋底熬煮，客人加配料煮食會越煮越香，建議客人用餐時慢慢煮慢慢吃，不但吃出薑母鴨的特殊美味，也不燥熱，越煮越香。店裡的配醬有原味及辣味豆腐乳，尤其辣味配醬是以豆腐乳炒辣油及麻油等製成，深受客人喜愛。

薑母鴨不只是三五好友才能吃得美味！店裡不僅有傳統薑母鴨大鍋底、單點配料，另突破推出每鍋200元的單人鍋，有薑母鴨鍋底加上基本配料，以小火鍋的形式吃薑母鴨，一人也能獨享。薑母鴨烹煮程序繁複，因應現代人在家不方便烹煮的需求，店裡也推出真空包裝配送服務，讓喜歡薑母鴨的客人在家也可以隨時享用熱騰騰的傳統進補美食。

●青海路漢王薑母鴨

地址：台中市西屯區青海路二段221號

電話：0907-317894

營業時間：下午17：00至凌晨1：00，周四公休

價格：薑母鴨一份（2至3人份）300元，其他配料另計。

(中時 )