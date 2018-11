2018年11月11日 09:32 中時電子報 黃詩淳 /綜合報導 /綜合報導

周杰倫公然放閃,虐死一波單身狗。(圖/翻攝自微博)

雙11光棍節本是單身族的節日,沒想到周杰倫卻在此時放閃,公開誇老婆可愛,讓網友又被虐一波,崩潰喊:「我做錯了什麼,在今天這個日子讓我看到這些」。

昆凌先在IG限時動態PO出自拍美照,對著鏡頭燦笑,宛如洋娃娃般,周杰倫看到後也截圖貼到自己IG,公開調戲:「再這麼可愛試試看」,完全無視單身狗的心情,讓網友崩潰為什麼要赤裸裸灑狗糧,「光棍節還看到這個,不讓單身的人活啊」。

其實,周杰倫10日在IG發文,要粉絲不要一直凝視他,應該欣賞這些藝術品(Please don't keep staring at me. U should appreciate the artworks),昆凌也在底下留言「因為你看起上去比這些藝術品好(Cuz you look better than the art ),公然曬恩愛虐死不少網友。

(中時電子報)