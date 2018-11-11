特教二刀流 陳香利結合職能治療與特教專業協助特教生

2018年11月11日 10:44 中時 林志成

高雄市立三民家商老師陳香利長期服務於特教界，她結合了職能治療與特殊教育的專業知能，透過兩把利刃在教學現場激盪出各種創新的思維與火花，設計規畫出更貼近學生需求的學習策略與工作分析，因表現卓著最近獲教育部選為優良特殊教育人員。

陳香利就讀中山醫大復健系時，發現職能治療跟特殊教育在部分領域上的理念很相近，畢業後進到特教學校擔任職能治療師，後修習教育相關學程遂轉任特教老師。雖然職能治療師和特教師在教育現場的職責不太相同，但她時任職能治療師時經常入班協助，對於班級運作及特殊教育的上課模式早已熟稔，其身分的轉換對她而言並無太大的困難。

陳香利職能治療師的背景讓她在教學時能更快速的掌握學生身體狀態，進而協助學生的日常生活姿勢以及職業訓練的勞動動作。她利用人體力學的觀點來教導學生如何使用肌肉，搭配各種輔具配件讓學生能夠更正確的完成任務，同時也避免了學生在勞動過程因施力不當而造成的職業傷害。

陳香利表示，在協助學生的同時也使她反思特殊教育最重要的核心價值，她希望讓學生不再囿於自身能力，除了幫助他們打破身體的限制外，更主張學生本位與獨立個體，讓他們感受到自身的存在價值。

陳香利近幾年任教於資源班，除了協助身障的同學之外，也協助情緒障礙或學習障礙的學生們。她認為非身障類型的特教生在教學現場比較不容易被識別，因此學生在求學過程中可能經常受到挫敗，其學習成效不高無法達到老師設定的學科標準，有時候甚至會讓學生徹底放棄學業上的任何努力。

但是這群學生對陳香利而言，都具有值得讚揚的優點，在她眼中每一位學生皆是獨一無二的種子必須以關懷和愛來灌溉，耐心的慢慢發掘學生們的長處，跟他們一起找到對的方法，做好的事情。

(中時 )