桃園》侯友宜幫陳學聖站台 怒批鄭文燦才是來收割

侯友宜非常認真的「當螃蟹」比「Ya」幫2號陳學聖拉票。(蔡依珍攝)

友善列印
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侯友宜和選民勾肩搭背、展現親和力。(蔡依珍攝)
侯友宜不時拉著陳學聖介紹給選民，宛如老大哥。(蔡依珍攝)

新北市長候選人侯友宜，11日一早就到桃園力行市場幫同黨的桃園市長候選人陳學聖掃街拜票，面對蔡英文總統稱只有民進黨看到桃園價值、投資超過千億。曾任桃園縣警局長的侯友宜嗤之以鼻，強調桃園建設是由前任縣長一棒接一棒拚來的，痛斥「不是來收割的！」強調應該懷著感恩、謝謝的心，才能團結一起為桃園。

「北神探」侯友宜11日一早就南下幫「30年的好朋友」陳學聖站台，盛讚陳學聖當記者就非常有正義感，進入政壇後更非常執著為人民做事，希望陳能順利當選。

侯友宜進入市場也非常認真幫陳拉票，雙手比「Ya」高喊2號，還不時拉著陳學聖介紹給選民，宛如老大哥，更和選民勾肩搭背、展現親和力，不少支持者都被他鬥得笑得合不攏嘴，更有攤商大方掏出身分證強調自己是新北市人，一定投給侯友宜，許多攤商也大方送上蒜、菜頭等，祝2人高票當選、贏得好彩頭。

陳學聖強調，侯跟他認識很久，未來新北跟桃園將有更多的合作，像是，台北港、桃園機場的雙空港合作，或是一起解決林口火力發電廠、改善新北桃園空汙，更可以共推捷運讓新北桃園成為一日生活圈，笑言侯在桃園待很久且獲得多位議員力挺，相信新北跟桃園的合作會更好、創造更多共榮。

陳學聖還提到，在場資深議員萬美玲、劉茂群、黃婉如和蘇家明都見證桃園起飛，是朱立倫、吳志揚等一棒接一棒，為桃園打下基礎，才有今天的規模，反而是鄭文燦在收割前人建下的功績，蔡英文講「國民黨從來沒有真正改變過一個城市，投資桃園建設超過千億的是蔡英文政府跟鄭文燦」，是不了解桃園、不夠厚道，他期許自己接上吳志揚、朱立倫的棒，讓桃園更好。

陳學聖也預告，緊接著「北神探」侯友宜、「南菜販」韓國瑜會來桃園，相信會掀起整個桃園沸騰，「桃園民心會因此覺醒，接近翻盤成功！」

侯友宜說，桃園是他從警職在外服務的好家庭，掃街拜票就像回到自己的家一樣，很高興來桃園關心好朋友的選情，身邊更有很多當年在桃園時一起拚治安的資深議員，相信大家都能跟陳學聖一起互相幫忙，都是「厚友誼逗陣行」。

(中時 )

支持者熱情送上鳳梨祝好運旺旺來。(蔡依珍攝)
侯友宜非常認真的「當螃蟹」比「Ya」幫2號陳學聖拉票。(蔡依珍攝)
侯友宜不時拉著陳學聖介紹給選民，宛如老大哥。(蔡依珍攝)
侯友宜不時拉著陳學聖介紹給選民，宛如老大哥。(蔡依珍攝)
侯友宜不時拉著陳學聖介紹給選民，宛如老大哥。(蔡依珍攝)
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