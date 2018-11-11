新北》遭鄭文燦酸「變了」 侯友宜斥：討厭口水戰

2018年11月11日 09:59 中時 蔡依珍

新北市長候選人侯友宜11日到桃園幫同黨的桃園市長候選人陳學聖站台。(蔡依珍攝)

侯友宜非常認真的「當螃蟹」比「Ya」幫2號陳學聖拉票。(蔡依珍攝)

新北市長候選人侯友宜11日到桃園幫同黨的桃園市長候選人陳學聖站台，被問到北高兩市的政見發表熱門議題「蜂蜜檸檬」和「隱形耳機」，侯都表示「不清楚」，強調就是做好、顧好自己，好好跑自己新北市的選舉，一定會全力以赴，「把市政做好比較重要！」面對桃園市長鄭文燦幫蘇貞昌站台時稱侯「變了」，侯友宜強調他38年來做事態度正向、單純的為人民服務，從不害怕抹黑、奧步，更討厭口水戰。

面對立委段宜康爆侯友宜購地沒申報，侯友宜數度表示：「選辦會回應」，也不擔心變成辯論會上焦點，強調辯論不是辯口才、是辯對市政嫻熟度，在新北市7年來做的運動中心、托嬰、托老和社會住宅，甚至三環三線，「老縣長（蘇貞昌）都不認識！」，憑著自己對市政的嫻熟度、一點都不煩惱，「該煩惱的是別人，11月12日見真章！」

面對桃園市長鄭文燦幫蘇貞昌站台時自稱跟侯「本來是好朋友」卻酸侯「變了」，侯友宜正色道，這是他人生第一是選舉，強調他38年來做事態度一直都是正向、單純的為人民服務，從來不害怕抹黑、奧步，更討厭口水戰，認為認真拚，「單純一定可以打敗抹黑跟奧步！」希望打出正向單純的選舉，「誰說什麼都是口水、都是無聊的議題，選民不會在乎、關心！」相信38年來一步一腳印，選民一定會做睿智的選擇。

(中時 )