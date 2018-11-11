陪騎救助急難家庭 報名人數僅去年3成

基督教救助協會與空中英語教室每年發起「1919愛走動-急難家庭救助計畫」，並舉辦「單車環台大串連－單車陪騎」，以支持急難家庭。（基督教救助協會提供）

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基督教救助協會與空中英語教室每年發起「1919愛走動-急難家庭救助計畫」，並舉辦「單車環台大串連－單車陪騎」，邀請民眾透過單車陪騎，響應支持急難家庭，但因為景氣不佳，今年報名人數僅去年3成。

基督教救助協會表示，今年陪騎在高雄、新竹、台北各舉行一場，其中台北陪騎將於12月23日（日）上午6時30分舉行，自台北凱達格蘭大道啟行，騎至新店陽光橋天空廣場，全程17公里。所有陪騎報名費扣除成本後，將全部捐做急難家庭救助金。

不過到目前為止，距離報名截止只剩下2周，但報名人數還不到去年的3成。救助協會緊急呼籲大台北地區愛心車友能踴躍報名參加，有意者可撥（02)86609995或上網（www.1919go.tw）查詢。

「單車環台大串連」包括「單車環台」與「陪騎」兩個部分。從12月23日至2019年1月5日，將有38位募款勇士自台北啟行，以14天環台100多個鄉鎮1300公里，為急難家庭籌募救助金。而為了讓更多民眾也能參與這個有意義的救助行動，高雄、新竹、台北也將舉行單車陪騎。

在台灣接受公部門補助的低收與中低收入戶的比例，占全國總人口數3％。若比照美日韓，15％貧窮線下的人口可獲政府補助，則台灣至少還有12％，即高達90萬戶需要補助。但他們卻因不符合政府標準，無法得到公部門補助，而成為所謂的「社福邊緣戶」。

基督教救助協會自2002發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，透過全台291個鄉鎮1250間的「1919服務中心」，提供每月5500元，連續4個月定額生活補助。截至9月底，共救助了1萬1732個急難家庭，其中，雙北有2168個急難家庭得到過資助，占總人數近2成。

(中時 )

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