美中關係多變 外交部：台灣穩中求進

2018年11月11日 10:32 中時 陳建瑜

美國期中選舉落幕，對於未來美中台關係，外交部今送達立法院的書面報告表示，近期美中關係發展複雜多變，可能牽動台海及區域情勢，政府高度重視相關情勢發展可能帶來的各種影響，將以「求穩、應變、進步」之原則審慎因應。

外交部次長劉德立及謝武樵明赴立法院外交及國防委員會，就「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題報告，並備詢。

外交部指出，美國期中選後友我態勢未改變，台美關係將續穩定成長。

就美中關係，外交部表示，美中於11月9日在華府召開第二輪美中「外交暨安全對話」（D&SD），展現雙方對話意願，惟雙方在經貿、南海、人權、宗教自由等議題仍具歧見，且中國之「銳實力」滲透工作及戰略企圖已引起美國國會兩黨及政、學、媒體各界普遍警覺，仍將為美方關注。

另外，外交部分析，美期中選舉結果重劃國會版圖，將為2020年美國總統大選展開序幕，美國總統川普為尋求連任，在中國、北韓及經貿等議題勢須取得政績，以爭取選民支持，在此情勢下，中方如何因應美中貿易摩擦，未來如何提出對案，將影響美中關係走向。

至於我方因應作為，外交部強調，「穩中求進」，妥慎因應區域情勢變化；持續深耕國會友我力量，提升與地方政府實質關係。賡續強化我與美國及區域經貿關係，化變局為新局。

(中時 )