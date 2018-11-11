反空汙遊行下午登場 高市環保局預先回應訴求

2018年11月11日 10:46 中時 林宏聰

環保團體11日下午將在高雄舉辦反空汙大遊行，高市環保局上午先發新聞稿，針對環團多項訴求一一列表回應，強調市府已多管齊下汙染減量，且今年元月至10月細懸浮微粒達紅色等級日數從去年29天降至16天，顯然持續進步中。

高雄反空汙大遊行11日下午1點登場，將從中央公園走到大遠百，環團要求市府訂定生煤管制條例；台電、中油、中鋼等國營事業減汙；反對「移汙抵固汙」；反對曄揚石化設廠等。

高市環保局上午預先回應環團訴求，針對其中最重要的減煤議題，高市採取比訂定自治條例更快速、直接的「許可管制」及「地方加嚴標準」方式辦理，避開自治條例需經行政院備查、核定的冗長時間，去年透過許可管制，興達電廠已較2016年減少秋冬季節62萬2368公噸生煤量，換算減少排放硫氧化物913公噸、氮氧化物792公噸；而今年12月起，會進一步要求興達電廠秋冬季節減煤3成，預計至少減少93萬公噸用量。

環保局強調，今年7月1日起全面實施的「燃燒設備空氣汙染物排放標準」規定現有2282座燃燒設備，均須比照較嚴格的燃氣標準排放，實質改善空氣品質，統計至9月為止，實際減少排放硫氧化物1900公噸、氮氧化物480公噸。此外環保局已提出更嚴格的「高雄市電力設施排放標準（草案）」，修訂通過後高雄20家電力設施業者的空汙排放濃度要再下修至現行標準50％以下，估計可再減少253萬噸生煤用量。

環保局指出，2018年元月至10月累積細懸浮微粒（PM2.5）超標達紅色等級的日數有顯著減少，而細懸浮微粒平均濃度則由每立方公尺25.1微克降至22.7微克，數據顯示環保局減汙策略已奏效，將來會持續落實各項措施，並推動新減汙方法，更加速高市空氣品質改善。

(中時 )