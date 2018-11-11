反空汙遊行下午登場 高市環保局預先回應訴求

高市環保局列表回應環團「反空汙大遊行」多項訴求。（高市環保局提供）

友善列印
中時

環保團體11日下午將在高雄舉辦反空汙大遊行，高市環保局上午先發新聞稿，針對環團多項訴求一一列表回應，強調市府已多管齊下汙染減量，且今年元月至10月細懸浮微粒達紅色等級日數從去年29天降至16天，顯然持續進步中。

高雄反空汙大遊行11日下午1點登場，將從中央公園走到大遠百，環團要求市府訂定生煤管制條例；台電、中油、中鋼等國營事業減汙；反對「移汙抵固汙」；反對曄揚石化設廠等。

高市環保局上午預先回應環團訴求，針對其中最重要的減煤議題，高市採取比訂定自治條例更快速、直接的「許可管制」及「地方加嚴標準」方式辦理，避開自治條例需經行政院備查、核定的冗長時間，去年透過許可管制，興達電廠已較2016年減少秋冬季節62萬2368公噸生煤量，換算減少排放硫氧化物913公噸、氮氧化物792公噸；而今年12月起，會進一步要求興達電廠秋冬季節減煤3成，預計至少減少93萬公噸用量。

環保局強調，今年7月1日起全面實施的「燃燒設備空氣汙染物排放標準」規定現有2282座燃燒設備，均須比照較嚴格的燃氣標準排放，實質改善空氣品質，統計至9月為止，實際減少排放硫氧化物1900公噸、氮氧化物480公噸。此外環保局已提出更嚴格的「高雄市電力設施排放標準（草案）」，修訂通過後高雄20家電力設施業者的空汙排放濃度要再下修至現行標準50％以下，估計可再減少253萬噸生煤用量。

環保局指出，2018年元月至10月累積細懸浮微粒（PM2.5）超標達紅色等級的日數有顯著減少，而細懸浮微粒平均濃度則由每立方公尺25.1微克降至22.7微克，數據顯示環保局減汙策略已奏效，將來會持續落實各項措施，並推動新減汙方法，更加速高市空氣品質改善。

(中時 )

陪騎救助急難家庭 報名人數僅去… 觀光局推無障礙旅遊 身障者也能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。