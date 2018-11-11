觀光局推無障礙旅遊 身障者也能共享旅遊樂趣

交通部觀光局邀請28名脊椎損傷者、照顧身障者的母親、家有行動不便長輩的家庭等，一同進行「無障礙」的台三線之旅。

友善列印
中時
無障礙坡道順著山勢，平緩的延伸到餐廳，對身障者而言真的十分友善，全家人可以在大自然中一起用餐。

交通部觀光局邀請28名脊椎損傷者、照顧身障者的母親、家有行動不便長輩的家庭等，一同進行「無障礙」的台三線之旅。透過觀光局的通用化旅遊環境的推動，讓國內各地旅遊景點成為友善環境，身障者也可以享受旅遊樂趣。

觀光局帶著28名來自中華民國脊椎髓傷者協會的身障朋友、照顧身障者的照顧者、家中有行動不便長輩的家庭，一同至獅頭山、峨眉與北浦出遊，來一趟獨具客家風情的台三線之旅，體驗參山國家風景區的生態與人文之美。

坐著輪椅、67歲的世明及28歲的銀蓮直說「來到這裡很開心」，且無障礙坡道順著山勢，平緩的延伸到餐廳，對身障者而言真的十分友善，全家人可以在大自然中一起用餐。

觀光局表示，為友善身障者也能享受旅遊樂趣，當局陸續將國內個國家風景區景點的坡路鋪平、階梯設置緩坡、建設無障礙停車位等，以參山國家風景區管理處為例，除有設置峨眉湖環湖步道無障礙設施外，獅山遊客服務中心還結合觀景台、無障礙用餐環境與廁所。

透過友善環境，讓無障礙旅遊景點為行動不便遊客與其陪同的家人或照顧者帶來更棒的遊憩體驗，同時推動國內家庭的無障礙旅遊，身障者不再只能每天窩在家中，還可以走出戶外、體驗大自然，讓藍天綠地洗滌心靈。

(中時 )

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