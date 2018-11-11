影》揮到頭盔掉、揮到跌倒！ 軟銀重炮柳田悠岐登大聯盟官網

日本隊柳田悠岐。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

詭異的揮棒姿勢、全力揮擊連頭盔都掉了，日職軟銀重炮打者柳田悠岐的打擊姿勢不但讓球迷留下深刻印象，昨天（10日）他在美日明星賽打出4支4的亮眼數據，不但幫助日本隊以12比6大勝美職明星隊，柳田也因「怪異打擊姿勢」躍上大聯盟官網。

事實上，柳田悠岐在7日的台日對抗賽就以先發第5棒身份出賽，當時他面對統一獅投手江辰晏、施子謙各吞1次三振，在邱浩鈞手上選到四壞保送，對陳韻文擊出安打，繳出3支1的數據。

不過在美日明星賽柳田悠岐打擊升溫，前天他在美日明星賽首戰就在9局下扛出戲劇性的再見2分炮助日本隊以7比6獲勝，昨天他再有開轟表現，並且展現4支4的火燙手感，日本隊終場以6分差大勝美職明星隊。

4年前柳田就因極具貢獻的表現獲得系列賽MVP，當時他在比賽中就曾出現因揮棒過猛出現頭盔掉落的畫面。2018年，柳田悠岐也再度展現詭異的打擊姿勢，全力揮擊的力道甚至讓他失去重心差點跌倒。

柳田悠岐優秀的打擊能力在這2場美日明星賽展露無遺，2場比賽7打數敲出5安打其中包含2發全壘打、貢獻6分打點，有機會再收下MVP獎項。

(中時電子報)

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