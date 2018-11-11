NBA》已超越棒球？籃球才是美國國球

2018年11月11日 10:32 中時電子報 盧品青

上個世紀的「美國國球」通常沒有爭議就是棒球，後來隨著NBA全球化成功，籃球漸漸有壓過美式足球與棒球的跡象。其中很大原因是政治因素，籃球是現今牽扯政治最深的職業運動，這使得明星籃球員的影響力大增。

最著名的指標人物就是詹姆斯(LeBron James)，他出身貧寒，從底層爬到世界第二知名運動員，他從不避諱談政治，被FOX白人女主播嘲笑無腦，「請你閉嘴乖乖運球」。自由派的導演洽波拉(Gotham Chopra)就以「閉嘴運球」(Shut Up & Dribble)為名拍了紀錄片。

洽波拉說：「棒球統治美國好幾代了，接著我們有美式足球，然後NBA幫助籃球成為美國最具代表性、最富有社會性的運動。我不認為體育可以和政治分開，我知道大多數人不喜歡這樣，但是我們生活在一個泛政治化的時代。特別是在NBA有許多為(黑人)民權挺身而出的知名球星，我相信大家很樂於給予他們發聲的機會。」

洽波拉所說的美國社會問題，簡單說就是黑白矛盾。NBA是美國黑人占比最高的職業運動，高於美式足球，總人口14%的黑人在NBA足足超過70%，這是一個讓他們找回自信的重要舞台。就連詹姆斯也說，若沒有籃球他可能就去混幫派了。

在當今的領袖球星裡，柯瑞(Stephen Curry)擁有堅定政治立場，但他天性淳樸不喜鬥爭，他拒絕造訪川普的白宮算是一種消極對抗。杜蘭特(Kevin Durant)不怕告訴大家，他從來只關心自己，政治議題上他最多偶爾出來幫腔。

唯有詹姆斯樂於扛起政治大旗，主動為民主黨站台，公開批評川普，成為聯盟的意見領袖。洽波拉稱讚說：「因為詹姆斯我們才能讓籃球走到這一步，也多虧他才激勵了柯瑞、格林(Draymond Green)這些球星站出來發聲。」

(中時電子報)