NBA》已超越棒球？籃球才是美國國球

湖人隊前鋒詹姆斯。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

上個世紀的「美國國球」通常沒有爭議就是棒球，後來隨著NBA全球化成功，籃球漸漸有壓過美式足球與棒球的跡象。其中很大原因是政治因素，籃球是現今牽扯政治最深的職業運動，這使得明星籃球員的影響力大增。

最著名的指標人物就是詹姆斯(LeBron James)，他出身貧寒，從底層爬到世界第二知名運動員，他從不避諱談政治，被FOX白人女主播嘲笑無腦，「請你閉嘴乖乖運球」。自由派的導演洽波拉(Gotham Chopra)就以「閉嘴運球」(Shut Up & Dribble)為名拍了紀錄片。

洽波拉說：「棒球統治美國好幾代了，接著我們有美式足球，然後NBA幫助籃球成為美國最具代表性、最富有社會性的運動。我不認為體育可以和政治分開，我知道大多數人不喜歡這樣，但是我們生活在一個泛政治化的時代。特別是在NBA有許多為(黑人)民權挺身而出的知名球星，我相信大家很樂於給予他們發聲的機會。」

洽波拉所說的美國社會問題，簡單說就是黑白矛盾。NBA是美國黑人占比最高的職業運動，高於美式足球，總人口14%的黑人在NBA足足超過70%，這是一個讓他們找回自信的重要舞台。就連詹姆斯也說，若沒有籃球他可能就去混幫派了。

在當今的領袖球星裡，柯瑞(Stephen Curry)擁有堅定政治立場，但他天性淳樸不喜鬥爭，他拒絕造訪川普的白宮算是一種消極對抗。杜蘭特(Kevin Durant)不怕告訴大家，他從來只關心自己，政治議題上他最多偶爾出來幫腔。

唯有詹姆斯樂於扛起政治大旗，主動為民主黨站台，公開批評川普，成為聯盟的意見領袖。洽波拉稱讚說：「因為詹姆斯我們才能讓籃球走到這一步，也多虧他才激勵了柯瑞、格林(Draymond Green)這些球星站出來發聲。」

(中時電子報)

影》揮到頭盔掉、揮到跌倒！ 軟… NBA》費根：甜瓜前役抱病出戰 但…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。