高雄》批韓國瑜造勢人數浮誇 陳其邁團隊被六問反譏！

2018年11月11日 10:45 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在高美醫專造勢，吸引逾三萬支持者前往參與，未料陳其邁競選團隊昨抨擊韓陣營造勢人數「澎風」。對此，前國民黨立委孫大千指出，人數的多寡絕對不是一場造勢大會成敗與否的唯一指標，他也向陳其邁競選團隊提出六問，並諷刺表示他們的冷嘲熱諷和酸言酸語，只不過再次反映出內心的空虛和恐懼。

韓國瑜日前在高美醫專「夜襲」成功，但陳其邁競選團隊昨上午開記者會，抨擊韓陣營造勢人數「澎風」，陳其邁競選團隊總協調陳啟昱出示Google衛星地圖，指韓國瑜旗美醫專場地7300平方公尺，「號稱塞3萬人，不知道怎麼塞的？」

對此，孫大千在臉書向陳其邁競選團隊提出六個問題，包括一、他們造勢大會的渲染能力，能夠像韓國瑜的造勢大會一樣，讓電視機前面的支持群眾看了熱淚盈眶嗎？二、造勢大會現場觀眾的參與程度，能夠像韓國瑜造勢大會的群眾一樣的熱情澎湃嗎？三、是否有支持者願意步行5公里，只是為了參加他們的造勢大會呢？

至於第四點，孫大千問是否有支持者願意提早六個小時，就先到他們的造勢大會的現場來佔位子呢？五、造勢大會的群眾動員工作，是由競選總部主導，還是由支持民眾自發的呢？遊覽車的費用是競選總部支付的？還是民眾自行集資的呢？六、造勢活動的參與群眾，絕大多數是自行來參加的？還是由總部動員來的呢？

孫大千說這幾個問題的答案，相信陳其邁競選團隊心中清楚明白。他諷刺表示「你們的冷嘲熱諷和酸言酸語，只不過再次反映出你們內心的空虛和恐懼。不是嗎？」

(中時電子報)