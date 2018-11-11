2018年11月11日 10:54 中時 呂妍庭

前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票，有民眾送上預祝當選的吉祥話。（呂妍庭攝）

指民進黨奧步 馬英九：一個卸任總統如何傷害台灣主權？

前總統馬英九自年底選舉登記至今，已第5度到嘉義市替國民黨籍市長候選人黃敏惠輔選，今11日被問到他日前拋出的「新三不」，馬英九直指是民進黨的奧步，「我一個卸任總統如何能傷害台灣主權呢？」，台灣人現最關心是拚經濟、拚民生，「我們的大總統竟然有時間就統獨問題再三質疑」，「我覺得不可思議」，這就是民進黨現在不受歡迎的原因。

馬英九今一早6點多就到嘉義公園、東市場與黃敏惠等黨籍市議員候選人掃街拜票，被問到他日前提出的新三不，馬英九指「完全是民進黨的奧步」，強調那是在一場研討會上做的個人建議，居然被蔡總統拿來批評說他傷害台灣主權，「實在是不可思議」。

馬英九說，民進黨現在不受歡迎的原因，就是在關鍵時刻做不該做的事，讓人遺憾，反問地方選舉談什麼統獨？傷害主權呢？，「我一個卸任總統如何能傷害台灣主權？」，這說不通也做不到，也沒有意義。

馬英九也對黃敏惠的選情有信心，表示黃敏惠9年執政已翻轉嘉義，像今年823水災沒淹，是因為黃88水災後全力整治牛稠溪和八掌溪，「另一位先生」都強調他的政績，但「中央補助我最清楚」，其他像推動文化活動、高齡友善城市，都在黃任內建立很好的規模。

馬英九指以往很多藍營支持者較隱性，但韓國瑜的參選讓他們站出，相信支持黃敏惠是藍軍一致的看法，指有些人可能有各人的問題，但在最後關頭，還是會把國民黨放在第一，把市民的利益放在第一。

(中時 )

前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票，熱情攤商請兩人吃羹湯。（呂妍庭攝）

前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票，受到民眾和攤商熱情歡迎。（呂妍庭攝）