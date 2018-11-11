台北》人氣下滑？柯P坦言這次選舉沒陸軍

2018年11月11日 10:59 中時 張潼 、 黃世麒

親民黨主席宋楚瑜(中)、台北市長柯文哲(右)同台為市議員候選人陳政忠(左)站台造勢。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲(中)出席北市議員候選人陳政忠(左二)競選總部成立大會。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲今早再與親民黨主席宋楚瑜、「台北監督連線」議員候選人合體，替士林北投市議員候選人陳政忠站台。（張潼攝）

繼昨晚萬人造勢，呈現陸軍氣勢，台北市長柯文哲今早再與親民黨主席宋楚瑜、「台北監督連線」議員候選人合體，替士林北投市議員候選人陳政忠站台；柯今晚還將再辦一場行動競選車趴趴GO，選前超級周末全力搶票。柯坦言，這次選舉他沒有政黨，就很難有地方組織，坦白講就是「沒有所謂的陸軍」。

不過，針對外界質疑昨天造勢北市府官員、公務員也被動員參加，柯文哲今受訪時強調，不會啦，台北市公務員會依法行政，先前他的競選辦公室被建管處抄掉，就表示公務員依法行政，他認為應該是line傳來傳去（才被質疑），但並沒有下命令、發走路工、發便當，會嚴守行政中立。

但柯坦言，這次選舉他沒有政黨，就很難有地方組織，坦白講就是「沒有所謂的陸軍」，他看昨天台下都是年輕人，不是坐遊覽車來、是網路號召來的，因此相較於2014年當時有民進黨的支援，組織動員，現在人數一定比當年少很多。

今替陳政忠站台，陳大力讚揚柯文哲是認真做事的市長，例如解決社子島禁建48年問題等，宋楚瑜也稱讚柯將他「為政之道，耐煩而已」的理念加以發揮。柯也開出支票說，如果連任成功，年底捷運北環段行政院審查通過後，會直接拿到市長室列管，他相信不用到一般捷運建設的10幾年，可以更快完成。

(中時 )