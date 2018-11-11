NBA》費根：甜瓜前役抱病出戰 但他絕口不提

火箭資深隨隊記者費根爆料安森尼前役抱病出賽。(美聯社)

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中時電子報

面臨外界抨擊自己在火箭表現欠佳的「甜瓜」安森尼，11日終於獲得平反機會，因為《休士頓紀事報》資深記者費根發推爆料，其實安森尼前役就已生病，但他仍然咬牙照樣上場，甚至賽後絕口不提自己生病了，拚戰精神令人動容！

「無論如何，安森尼處理自己前役面對前東家雷霆投11中1的方式值得稱讚，他帶著生病的身體，且在所有高度關注焦點下，仍然選擇出場比賽，」費根11日發推，「他在賽後完全沒有暗示過，自己是帶著生病狀態出賽的。」

多年跟隨火箭採訪(甚至來過台灣)的費根，講話的公信力無庸置疑，實際上安森尼也因生病因素，缺席了11日火箭與馬刺之戰，代表這次他的身體狀態確實承受不了比賽強度，才會因此宣告缺陣，而非如同外界形容已經不行了。

不想多提安森尼病情的火箭總教練丹托尼，相當無奈火箭本季遭逢傷痛連連窘境，「這種情況一直很怪，球員不斷在陣容進出，我們當然很難達到我們想要的狀態，只是繼續全力以赴，當你不用經歷這些，只能說你很幸運。」

馬刺本季也跟火箭遭遇類似處境，馬刺教頭帕波維奇說：「這會停止所有過程，在所有人回來前，你無法找到節奏，不管要多久，你就須面對這些。」聽到帕總這樣講，丹托尼只能回應，「我為自己感到難過，很難去同情其他人。」

(中時電子報)

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