彰化》手牽手要捷運！彰化「挺美的」嘉年華數千人上街

彰化縣長候選人王惠美發起「手牽手、要捷運」徒步活動，上午8點在二林與溪湖交界集結，並致詞強調彰南捷運是繁榮發展的關鍵。（謝瓊雲攝）

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上午8時18分王惠美（左3）與眾人一起手牽手，大聲呼喊「改造彰化翻轉命運、手牽手要捷運」。（謝瓊雲攝）
彰化縣長候選人王惠美在前縣長卓伯源、前立委林滄敏等人陪同下啟程出發沿著148線向員林市前進，並與沿途的支持者揮手致意。（謝瓊雲攝）
彰化縣長候選人王惠美在前縣長卓伯源、前立委林滄敏等人陪同下啟程出發沿著148線向員林市前進，並與沿途的支持者揮手致意。（謝瓊雲攝）
沿途上千名支持者手持氣球、標語，迎接手牽手要捷運人龍，王惠美笑容滿面與支持者擊掌、打招呼。（謝瓊雲攝）
國民黨籍彰化縣長候選人王惠美提出爭取彰南捷運的政見藍圖，上午選擇在未來捷運藍線所在148縣道溪湖至員林市路段步行，展現決心，活動宛如挺美的嘉年華。（謝瓊雲攝）

國民黨彰化縣長候選人王惠美與國民黨彰化縣長部，11日上午8點發起千人上街「手牽手要捷運」活動，在前縣長卓伯源、前立委林滄敏等人陪同下，從二林、溪湖交界出發，沿著148線道路，一路徒步經溪湖、埔心到達員林公園，全長13.6公里，展現爭取彰南輕軌捷運的決心。

上午8點不到，溪湖鎮往二林148縣二溪路上沿途就已有許多王惠美的支持者手持標語、氣球，身穿「挺美的」上衣，扶老攜幼站在路旁等候迎接手牽手活動，而縣議員曹嘉豪、謝彥慧也到場聲援。

彰南地區許多國民黨籍候選人也紛紛出動支持者熱烈響應牽手活動，還有來自鹿港的大小朋友組成舞龍隊、直排輪隊和鼓陣助陣，現場氣氛宛如踩街嘉年華，王惠美在發表致詞後，與所有人手牽手大聲宣誓「改造彰化、翻轉命運」隨即於8時21分啟程出發，沿路步行並與路旁支持者擊掌、揮手致意。

王惠美表示，交通是發展之母，未來中科二林園區結合周邊鄉鎮的繁榮發展，一定要即早爭取、規畫，才能促進地方產業、觀光業，讓生活及就業都串連在一起。

她說，不行的路線就是她所提交通藍圖中未來的捷運藍線，鄉親生活更便利，才能吸引廠商更願意到二林中科投資設廠，讓在地子弟留在地方一起打拚，讓彰化發光發熱。

(中時 )

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