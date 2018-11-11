防失智上身！提早做這個動作 效果和打麻將一樣

2018年11月11日 11:07 中時電子報 戴安瑋

定期洗牙。示意圖。（報系資料照）

最新研究發現，長者如果缺牙不補，將增加失智風險，台北市牙醫師公會理事長潘建誠表示，牙齒功能不光只是咀嚼，透過咬東西，牙齒也會傳遞感覺訊息給大腦，好像「常打麻將，刺激腦部活動」一樣，有效延緩大腦功能退化，建議民眾一定要照護好牙齒。

潘建誠對《元氣網》做了以上表示。他說，許多老人家以為缺牙沒什麼大不了，但越來越多研究證實，缺牙將引發許多疾病，如進食不便，咀嚼不爛，以致吸收不良，影響腸胃道健康；長期缺牙，口腔咀嚼肌肉退化，連帶影響吞嚥功能，引發吸入性肺炎。

此外，臨床觀察，固定回診洗牙的長者較能維持良好的口腔衛生，且活動力、精神狀況也較好。至於口腔衛生較差的中老年人，則有合併高血壓、糖尿病等慢性疾病，中風風險也較高。

根據最新研究發現，長者口腔照護不佳，若缺牙不補，將增加五成失智風險，而另一發表在BMC Psychiatry的研究，證實缺牙與失智風險的關連性。日本研究也發現，年過60、若牙齒剩不到20顆，失智風險恐增加六成至八成。

潘建誠解釋，牙齒在咀嚼過程中，牙床神經組織會傳遞訊息給大腦，包括味道、口感，或是食物裡面有頭髮、小石子等異物，這些都會傳遞到大腦，刺激大腦，活化腦細胞。他建議，民眾應定期洗牙，接受口腔檢查，一發現蛀牙、牙周病或是其他口腔疾病，就需積極治療，就能好好保存牙齒。

(中時電子報)