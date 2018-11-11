難分難解 盧秀燕民調領先林佳龍2.4％ 誤差範圍內

2018年11月11日 11:08 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

年底六都選戰觀戰重點之一台中市，媒體最新民調顯示，藍綠陣營殺得難分難解，挑戰者國民黨盧秀燕只以2.4%，微幅領先民進黨現任市長林佳龍，領先幅度在誤差範圍內。

根據《蘋果》委託世新大學民意調查研究中心的最新民調結果，34.4%的民眾表態支持國民黨候選人盧秀燕，32.0%支持現任市長林佳龍，0.8%支持無黨籍候選人宋原通，另有32.8%未表態。盧秀燕領先林佳龍2.4%。盧秀燕9月支持度30.9%、林佳龍30.3%；這次民調結果，盧秀燕34.4%、林佳龍32.0%，盧秀燕上升3.5%、林佳龍也上升1.7%。

進一步交叉分析，林在兩性中的看好度比例都較高；但男性看好盧的比例相對較高。20到29歲的年輕族群對盧看好度較高，林則在30到49歲、60歲以上年齡層看好度較高。

政黨傾向分析，54.5%泛藍選民看好盧勝出，13.7%看好林；67.0%泛綠選民看好林勝出，10.4%看好盧；中間選民看好盧25.4％、林26.8％，比例接近。

上次投給林佳龍的受訪者中，51.2%看好林，14.0%看好盧；上次投給胡志強的受訪者中， 54.5%看好盧，10.9%看好林。

這次調查時間為2018年11月9日到10日，以電話訪問（CATI系統）設籍台中年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣方式，成功樣本數1095份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.97%，並依台中市戶籍人口之性別、年齡、行政區進行檢定加權。

(中時電子報)