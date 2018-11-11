回擊小英 陳水扁：人民有權透過選票教訓民進黨

2018年11月11日 12:17 工商 崔慈悌

蔡英文總統嗆這次選舉國民黨要教訓民進黨「國民黨憑什麼？」前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」表示，人民是總統的頭家，人民有權透過選票教訓民進黨。就如同前兩次大選，人民用民主選票教訓國民黨！

陳水扁今天透過勇哥和勇弟的對話指出，蔡總統說因為她的改革得罪了一些人，今年選舉的大環境，真的比較困難。但得罪的反改革者畢竟是少數，多數支持改革，大選應該比較好選才對。選舉大環境如有困難，應該另有原因。

對於蔡英文總統表示，她背負六百八十九萬張的選票，每一張選票都代表著人民對改革的期待。他說，人民對改革的期待，在2016年520蔡英文總統就職演說，司改得到最大最久的掌聲，卻做的最少，「因為不談個案的司改等於沒改，不是嗎？」

蔡英文說以前的總統不敢碰的，她都碰了。以前的總統沒有解決的，她也都開始解決了。在她之前，所有的總統在上台之前，都說要改革。但是，只有蔡英文真的放手一搏。

對此，陳水扁認為，不同的時空背景，會有不同的改革建設。歷任總統當然也都會有。蔡總統指的應該是年改或討黨產。「國民黨籍的李登輝總統與馬英九總統都是利益共同體，不可能做。阿扁總統想做卻不能做，因為少數執政，相關法案立法院過不了！」

蔡總統質問這次選舉國民黨要教訓民進黨，「國民黨憑什麼？」陳水扁強調，人民最大，人民是總統的頭家，政黨也是人民團體。人民有權透過選票教訓民進黨。「就如同2014、2016兩次大選，人民也是用民主的選票教訓國民黨！」

蔡英文統說不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為，台灣人在打壓之下選擇屈服。此時此刻的台灣，必須要有一個守護台灣價值的政黨，來擋住境外力量的入侵。陳水扁表示，蔡說到最後，還不是都為了顧好台灣的國家主權與民主價值！並反問「台灣牌、改革牌孰重？」

(工商 )