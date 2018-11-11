（短評）民進黨到底覺得台灣人民應該配合你什麼？

友善列印
中時

民進黨選情低迷，最近蔡英文總統親上火線力挽狂瀾，輔選砲轟國民黨、中共、假新聞，並將前總統馬英九的談話升格為兩岸對決，再對台灣人民進行情緒勒索，民進黨的論調總是如此，「若我們低頭，台灣民主就會倒下去」，蔡英文這句話講得好像民進黨倒了，台灣就沒有民主了，這句話實在一點道理都沒有，中華民國的政府非得交給民進黨才會有民主？這是什麼天大的笑話？

民進黨今年輔選有三大神主牌：國民黨、中共、假新聞；只要執政不得人心、改革被別人罵，就都是前朝的錯、內部不團結的國民黨的錯；只要輿論不利於民進黨，就是假新聞的力量所致；只要在外受到打壓，在內發生難以理解的現象，則全部再推給共產黨。千錯萬錯別人的錯，民進黨是民主唯一的真理、台灣唯一的價值，不會錯。

民進黨今年選舉很愛說中共利用國內的矛盾，在網路上煽風點火製造對立，還毫無證據地點名了特定議題、特定參選人。但是一些讓國人不信任民進黨的事件，難道都是中共操作下的產物嗎？民進黨要不要仔細回想看看。

年改罵軍公教米蟲的，是不是民進黨人？說不支持一例一休可以不支持民進黨的，是不是民進黨立委？說勞工抗議都是錄音帶的，是不是民進黨立委？說自己是東廠的，是不是民進黨的政務官？派陳師孟去當監委的，是不是你蔡英文？同婚立場反覆的，是不是你民進黨？強抄黨產製造政黨對立的，是不是你民進黨？

民進黨執政以來「主動」製造社會對立的案例，族繁不及備載，可謂「罄竹難書」，如果這一切都是中共在背後操作，那麼民進黨不就是中共在台最大臥底？執政的這麼爛還要人民給你肯定，台灣人民到底欠民進黨什麼？

如今民進黨為了維繫政權，凡不利於自己的言論一律都打成假新聞，更有綠委打算修法處理假新聞，不惜讓言論自由付之一炬。蔡英文以「維護民主」為由喊要打擊假新聞，不覺得熟悉嗎？威權時代不也是以維護中華民國民主憲法為由，打擊國內親共勢力而實施言論箝制、高壓迫害嗎？民進黨是要複製自己過去最討厭的威權時代嗎？

民進黨選情低迷，就搬出台灣價值牌、民主自由牌出來，殊不知，把這兩塊招牌踐踏最徹底的，就是現在這個執政黨。民進黨2016大獲全勝，這一定代表了相當的意義，代表台灣人民曾經希望民進黨領著國家前往更好的地方，如今三年過去，民進黨不得民心，這才是民進黨該檢討的，為什麼讓台灣人民有一種，上錯車，被詐騙集團帶著跑的感覺？

民進黨拿著台灣民主價值情緒勒索台灣人民實在沒良心，政黨會輪替，這才是民主價值吧？如果民進黨失去執政就代表台灣沒民主價值，這種觀念才是反民主吧？經濟不景氣、政治對立，這些東西難道執政黨一點責任都沒有嗎？

事到如今，民進黨到底想要台灣人民繼續配合你什麼？喊愛台灣嗎？喊保護民主嗎？那民進黨愛台灣嗎？真的想保護民主嗎？還是傲慢地以為台灣價值就等於一定要支持民進黨？民主就一定要支持民進黨？

(中時 )

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