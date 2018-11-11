台北》「蜂蜜檸檬」吳萼洋清唱爆紅 網友竟幫配樂？

無黨籍台北巿長候選人吳蕚洋。(圖／取自中視新聞Youtube頻道)

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中時電子報
/綜合報導
台北》「蜂蜜檸檬」該怎麼喝？吳萼洋手把手示範！

無黨籍台北巿長候選人吳蕚洋昨(10日)在辯論會上大談喝蜂蜜檸檬水和吃素，治癒臉下方的小瘤及手掌的汗斑疹，突兀發言被網友笑稱辯論會中唯一亮點，而今天，聰明的網友也紛紛發揮創意改編，現網上已開始流傳數支改編配樂影片，截至出稿時間，配樂已有木吉他、鋼琴、打鼓版等改編短片。

台北市昨舉行市長政見辯論會，吳蕚洋在辯論結辯時表示「我昨夜臉下方長出一顆大瘤，同時我的手掌長了汗斑疹，喝蜂蜜檸檬，腫的部分就全平了，竟然連手上的汗斑疹都好了！」「謝謝天、謝謝地，謝謝蜂蜜檸檬」，「我會推廣蜂蜜檸檬，蜂蜜檸檬的神奇」最後他也在場獻唱了一首「愛江山更愛美人」。

而網路上也出現了木吉他版、打鼓版、木吉他伴奏版，讓不少網友笑翻，他今天也接受媒體訪問表示，「喝的時候要注意一點，因為檸檬酸對某些人牙齒會有影響，所以喝的時候要拿吸管比較好，並且讓杯子傾斜比較適當」，但喝的當下卻嗆到了…

對此，網友紛紛笑著留言「公視沒請你們去現場伴奏真是可惜」、「感恩蜂蜜，讚嘆檸檬」、「不要浪費才能R」、「不知道下一組加進來的樂器是哪個」、「最後從私處掏出的棒棒是點睛之筆」。

(中時電子報)

文章來源：吳萼洋-蜂蜜檸檬-(打鼓版)

文章來源：吳萼洋-蜂蜜檸檬-(木吉他版)

文章來源：吳萼洋-蜂蜜檸檬-(鋼琴配樂版)

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