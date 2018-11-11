「騎遇福爾摩沙」環島開跑 海內外共703名車友響應

2018年11月11日 11:38 中時 李宜秦

台灣自行車節「騎遇福爾摩沙」活動今年已是開辦第7年，今年路線首度納入台三線，除為9天、900公里的環島旅程增添挑戰，也帶領車友探訪客家風情。該活動舉辦累計至今已有100個團體、2700位車友參與。若有體力無法負荷環島的車友，主辦單位也搭配高鐵、火車、巴士接駁，還有與老爺酒店合作的老爺鐵騎團，讓每一位參與者都能體驗多元旅程。

交通部觀光局表示，參與台灣自行車節主軸環島活動「騎遇福爾摩沙」的車友們，已於昨日出發環島，今年共有703位車友參加，其中有4成、281名外籍人士參與。

主辦單位準備電動輔助自行車，讓參與的車友不至於體力透支，其中有多個團體一同參加此環島活動，包括日本遊客組成的八日環島團、國際扶輪以反毒為主題組成的公益環島團體、生命勵樂活輔健會組成的手搖車團體。

觀光局表示，若是擔心體力無法負荷9天、900公里環島的車友，可參加主辦單位與老爺酒店合作辦理的老爺鐵騎團，另外也有搭配高鐵、火車、巴士接駁，讓每一名參加的選手，都能體驗多元旅程、品味台灣迷人風景。

觀光局主任秘書林坤源表示，台灣自行車節舉辦多年，已有國際知名度，多位海外車友都慕名前來參加。期望全世界自行車愛好者都可沐浴在大自然中，體驗豐富休憩的旅遊，自行車不再只是單純的運動，而是身心靈的豐富體驗。

自行車新文化基金會執行長劉麗珠這此已是第4次環島，此次也擔任騎士浪漫台三線團的團長，該團團員還有前觀光局副局長劉喜臨、作家陳忠利、來自美國北卡羅萊州的車友等。

(中時 )