打掃發現老公的祕密 她竟笑了：是天意

打掃意外發現老公的藏錢所，找到厚厚一疊千元大鈔，這是天意啊。（圖／翻攝爆廢公社）

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中時電子報
冷氣室內機藏著秘密：打掃意外發現老公的藏錢所。（圖／翻攝爆廢公社）
還沒勤於打掃的老婆發現前，冷氣室內機做為藏錢所一直符合「最危險的地方即最安全的地方」要件。（圖／翻攝爆廢公社）

私房錢你會藏在哪？馬桶水箱？落伍了啦，要先裝進防水袋，還要打開沉重又可能打破的水箱蓋。藏花盆？結果植物沒種活，可能連花盆整個都被丟掉。網友在爆廢公社公開藏錢地點，藏在冷氣室內機的上面，好拿好放又不會被扔掉，唯一怕的，就是老婆打掃太仔細！

網友在爆廢公社發文說，閒閒在家，心血來潮爬上沙發，想說擦擦牆上鹿頭掛飾的灰塵，沒想到轉個頭，竟然發現意外驚喜：厚厚一疊千元大鈔！網友說，其實平常真的不會特別去找老公的私房錢，今天真的是天意啊。

爆廢公社社員紛紛回應，「原來在家也可以尋寶」、「我決定明天要來大掃除！！老公也是貼心～讓妳趕上雙11」、「看來要多多做家事，可以找到不少私房錢！」、「抽個幾張，會取之不盡」，也有人幫樓主老公求情：「這一定存了很久，拜託放過他」。

樓主老公也在貼文下方回應，大嘆只能說是天意，「真感謝大家還幫我想到是空調師傅忘記帶走的好理由…殊不知我就是做空調我家冷氣就是我裝的（哭哭），只能說是天意啊…」。

(中時電子報)

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