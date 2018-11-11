臺大校慶用秋葉與森林揭開序幕

2018年11月11日 12:03 中時 鄧博仁

《臺大創校九十週年系列活動》，為森林場景帶進室內空間，欣賞不同於校總區的另一種校園景觀。（主辦單位提供）

《臺大創校九十週年系列活動》，為森林場景帶進室內空間，欣賞不同於校總區的另一種校園景觀。（主辦單位提供）

臺大90歲了！臺大藝文中心與臺大實驗林的攜手打造《臺大創校九十週年系列活動》，為森林場景帶進室內空間，欣賞不同於校總區的另一種校園景觀，那是每年學生前往實習、研究的生態環境，也是許多創意的搖籃。

臺大實驗林前身為日據時期的「東京帝國大學農學部附屬臺灣演習林」，地跨鹿谷、水里、信義三鄉，地形錯綜複雜，孕育出豐富多樣的森林生態資源，為臺灣森林垂直分佈之縮影，也是森林研究、教學、實習之最佳場所。每年平均約5000名臺大及高農、其他大學森林科系的學生來此學習、研究，臺大實驗林儼然是一座山林校園，於臺大農業陳列館舉辦的「山林校園特展」，收納山中故事、影像、茶香及工藝，再現森林氣息，而臺大藝文中心雅頌坊的「音樂會暨空間實驗展」則邀請藝術家張博智結合投影與聲音，營造森林中的水、光與霧，漫走在時間靜止的空間，聆聽樂音。

喜歡大自然的朋友，把握機會到臺大走走，享受秋高氣爽，走在如夢的森林。

臺大遠山系列活動網頁：https://ppt.cc/fxYAIx

主辦單位：臺大生物資源暨農學院實驗林管理處、臺大藝文中心

協辦單位：臺大農業陳列館、森林環境暨資源學系、土木工程學系、財團法人清潔生產與區域發展基金會

(中時 )