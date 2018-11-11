《翻爆旺美食》食補暖身！薑母鴨點滿一桌超澎湃

《翻爆旺美食》食補暖身！薑母鴨點滿一桌超澎湃

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中時電子報
綜合報導

◎暖身好時機！霸味薑力滿點

天氣漸漸轉涼，正是吃薑母鴨進補暖暖身子的好時機，鄰近捷運明德站的霸味薑母鴨，麻油加上老薑香氣，遠遠就讓不少饕客聞香而來，尤其是鴨肉軟嫩，搭配店家特製的豆腐乳醬絕配，再喝一碗甘甜湯汁，喝完後全身通體舒暢。

◎排隊進補去！３祕訣吃上癮

秋冬漸近，氣溫變涼，又到秋令進補好時機，冷冷夜裡來碗濃醇香的薑母鴨湯，溫暖身心靈可說是一大享受，板橋區運路「鴨角薑母鴨」絕對是板橋人首選的限定版排隊名店，每年只在9月到隔年4月營業，老闆10多年的火候，煮出一鍋鍋香氣十足的薑母鴨，吃過肯定會再回頭。

◎揪友逗陣呷！推臉盆薑母鴨

台灣番鴨城冬季主打臉盆大的薑母鴨鍋，搭配新鮮熱炒和油香麵線，是冬日進補的最佳首選，台灣番鴨城配合小家庭有單點薑母鴨選項，分成半隻和全隻，也有一整份套餐，讓饕客們可以揪友共聚。

◎祛寒不上火！冬令進補首選

入冬進補少不了這一味！位於台中市龍井區、東海夜市入口的「麥之鄉薑母鴨」，香甜的湯頭不油膩，搭配煮得入味又不硬的鴨肉，擁有大批死忠顧客，一進入冬季就座無虛席，更是寒流來襲時的祛寒最佳選擇。

◎帝王級食補！入冬必備鍋物

又到冬天進補時節，台南市六甲區的六甲帝王食補薑母鴨已於10月下旬開張。六甲街上有許多知名美食，位於郵局附近民生街上的這家六甲帝王食補薑母鴨店，才開業3年，是近年來六甲人冬令進補新選擇。

◎食補別怕燥！在地人也點讚

東港鎮上的「帝勇薑母鴨」開了13年，雖稱不上是老店，但客人卻是絡繹不絕，老闆黃俊龍堅持用高湯熬煮湯頭，且只用薑母不用薑汁，讓客人不管吃多久、加多少湯，薑母的味道都不會不見。此外，還因有算過麻油比例及獨有烹煮過程，使得薑母鴨吃起來不燥熱，一年四季都能吃。

(中時電子報)

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