嘉義》涂醒哲酸謝馬英九輔選 馬：執政吊車尾還想連任？

2018年11月11日 11:56 中時 呂妍庭

前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票。（呂妍庭攝）

嘉義市長選舉百熱化，爭取連任的嘉義市長涂醒哲與前市長黃敏惠兩方陣營打得火熱，今上午兩人一前一後到東市場拜票，得知前總統馬英九第5度來嘉為黃敏惠固椿，涂醒哲也說要謝謝馬英九，指4年前馬替陳以真輔選，總統蔡英文替他輔選，結果他當選了，有沒有加分？市民自己判斷。面對涂醒哲話中帶酸，馬英九隔空反批涂市長4年執政吊車尾，「不曉得他怎麼還會想競選連任？」

民進黨籍涂醒哲與國民黨籍黃敏惠較勁意味濃厚，今上午涂醒哲到東市場掃街拜票，相隔不到1小時，黃敏惠也在馬英九陪同下深入東市場，晚上涂醒哲在市立棒球場停車場辦大型造勢，蔡英文總統、行政院長賴清德到場力挺，黃敏惠同時間也要舉辯「西區大建設，創造經濟新亮點」市政建設說明會，兩陣營互別苗頭，較勁意味濃厚。

今早涂醒哲和夫人鄭玉娟到東市場和平路掃街拜票，面對媒體詢問到馬英九5度替黃敏惠輔選的看法，涂醒哲表示，馬英九替黃敏惠人輔選，「這是天經地義」，但有沒有替黃加分？由市民判斷。還說自己也很感謝馬英九來，說上次蔡英文總統到嘉市13次替他輔選，馬英九幫陳以真輔選2次，讓陳以真閃不掉，兩相對比，結果最後是他順利當選。

對於涂的嘲諷酸語，馬英九說「沒什麼看法」，卻反問4年下來在22個縣市首長中，涂市長民調吊車尾，「我不曉得他為什麼還會想競選連任?」

(中時 )

嘉義市長涂醒哲今上午到東市場外圍掃街拜票。（呂妍庭翻攝）

嘉義市長涂醒哲今上午到東市場外圍掃街拜票。（呂妍庭翻攝）