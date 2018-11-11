嘉義》涂醒哲酸謝馬英九輔選 馬：執政吊車尾還想連任？

嘉義市長涂醒哲今上午到東市場外圍掃街拜票。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票。（呂妍庭攝）

嘉義市長選舉百熱化，爭取連任的嘉義市長涂醒哲與前市長黃敏惠兩方陣營打得火熱，今上午兩人一前一後到東市場拜票，得知前總統馬英九第5度來嘉為黃敏惠固椿，涂醒哲也說要謝謝馬英九，指4年前馬替陳以真輔選，總統蔡英文替他輔選，結果他當選了，有沒有加分？市民自己判斷。面對涂醒哲話中帶酸，馬英九隔空反批涂市長4年執政吊車尾，「不曉得他怎麼還會想競選連任？」

民進黨籍涂醒哲與國民黨籍黃敏惠較勁意味濃厚，今上午涂醒哲到東市場掃街拜票，相隔不到1小時，黃敏惠也在馬英九陪同下深入東市場，晚上涂醒哲在市立棒球場停車場辦大型造勢，蔡英文總統、行政院長賴清德到場力挺，黃敏惠同時間也要舉辯「西區大建設，創造經濟新亮點」市政建設說明會，兩陣營互別苗頭，較勁意味濃厚。

今早涂醒哲和夫人鄭玉娟到東市場和平路掃街拜票，面對媒體詢問到馬英九5度替黃敏惠輔選的看法，涂醒哲表示，馬英九替黃敏惠人輔選，「這是天經地義」，但有沒有替黃加分？由市民判斷。還說自己也很感謝馬英九來，說上次蔡英文總統到嘉市13次替他輔選，馬英九幫陳以真輔選2次，讓陳以真閃不掉，兩相對比，結果最後是他順利當選。

對於涂的嘲諷酸語，馬英九說「沒什麼看法」，卻反問4年下來在22個縣市首長中，涂市長民調吊車尾，「我不曉得他為什麼還會想競選連任?」

(中時 )

嘉義市長涂醒哲今上午到東市場外圍掃街拜票。（呂妍庭翻攝）
嘉義市長涂醒哲今上午到東市場外圍掃街拜票。（呂妍庭翻攝）
前總統馬英九11日上午到嘉義市東市場陪國民黨籍市長候選人黃敏惠拜票，有支持者拿出馬英九公仔合影。（呂妍庭攝）
台北》「蜂蜜檸檬」吳萼洋清唱爆… 基隆》謝立功稱只落後5000票 林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。