高雄反空污大遊行今下午登場 韓國瑜、陳其邁將出席

2018年11月11日 11:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導、 杜宇喬 ／綜合報導、

空汙問題高雄人的痛！ 民眾：出門一定戴口罩

反空汙大遊行南部場今天下午1點在高雄市中央公園捷運站集合出發，主辦單位「南部反空汙大聯盟」總召集人陳椒華教授表示，藍綠陣營的市長候選人韓國瑜、陳其邁都將出席。兩人會對改善空污做何承諾或具體方案，引發外界關注。

近年來台灣飽受空汙之苦，前幾天西半部更深受其害。繼上週在台北凱達格蘭大道舉行的反空污大遊行，高雄今天也將舉行反空污遊行。陳椒華昨表示，這次南部反空汙大聯盟邀請高雄、台南的市長候選人簽署反空汙訴求，一周前陳其邁簽署後，韓國瑜也緊接著簽署；台南市長候選人簽署反空汙訴求，僅黃偉哲尚未簽，許忠信、蘇煥智、高思博等人都簽了。

這次反空汙大遊行的訴求包括一、高雄市政府立即訂定《生煤管制條例》。二、新版《空汙法》刪除移汙可抵換固汙的相關條文。三、兩年內中鋼溼式煉焦爐改為乾式，興達、大林燃煤發電廠改天然氣。四、反對中油曄揚石化廠在高雄設廠。

遊行路線從中央公園捷運站1號出口，經市政府到捷運三多商圈站。而遊行隊伍抵達市政府時，由於興達電廠的生煤許可證本月底到期，但代理市長許立明已同意展延，因此群眾將在市府外怒貼事先準備的貼紙。

參選高雄市長的韓國瑜、陳其邁都已表態會出席這場遊行活動，國民黨台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉也已答應出席，屆時市長候選人會對改善空污做何承諾或具體方案，引發外界關注。

(中時電子報)