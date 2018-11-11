台北》柯文哲指姚文智選舉經費花得少 姚：若不道歉將提告

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台北市長辯論昨天落幕，不過選舉支出卻衍生風波。市長柯文哲昨稱「今天他們公布的競選經費看起來比我還少，你相信嗎？」但姚文智則說，他公布的選舉經費明明比柯多1倍有餘，質疑柯根本照稿念。姚文智上午受訪時痛批，他希望柯文哲在下午政見會時公開道歉，若沒道歉，他將採取法律行動，「不容這樣的歪風繼續下去」。

姚文智上午前往景行里里長候選人高陳淑女競總成立大會，許多綠營的台北市議員也一起替高陳站台造勢。不過由於柯文哲昨稱別人的競選經費比他還少，姚文智一早就「7 pupu」，高分貝痛批，顯然是柯文哲數學有問題，竟然說別人的競選經費看起來比他還少。

姚文智說，他公布的選舉支出就是比柯多2倍，但柯多次造謠抹黑，稱自己反而花得比較少，「不段藉這樣方式墊高自己道德，污衊別人」，根本是假清高。

此外，姚文智也說，他上週就質疑柯2014年雖關閉選舉帳戶，但卻沒有依法返還關閉帳戶後、具名捐款的政治獻金，；已經給柯一個禮拜，到現在整理不出來，甚至今年也發生關帳後照樣接受政治獻金，「你最清廉，你拔下手上的魔戒，你早就關帳，呸！」

姚文智說，他提出用東區大公園、向遠雄解約的方式，解決大巨蛋難題，但柯文哲卻在群眾場合造謠，稱「如果要拆也輪不到我（姚文智）來拆」，這若不道歉他也會採取法律行動。

至於柯文哲母親何瑞英昨解釋，是因為姚文智先罵柯「潑猴」，所以才會說姚「沒路用」，姚文智則說，柯文哲對他各項質疑都沒回答，「不斷像個媽寶，你是台北市長欸！」直言這個liar不應該叫媽媽出來回答。

(中時 )

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