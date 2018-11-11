貿易戰打壓這支美股！卻讓投資者意外找到買點

2018年11月11日 11:55 中時電子報 何宜玲

從今年年初貿易戰開始升溫時，華爾街分析師就預測美國紙漿、造紙業可能會蒙受巨大的損失。主要原因在於中國本身對紙張的需求很大，而瓦楞紙包裝的價格又飆至歷年新高，美國徵收關稅完全打壓了這一產業重要的成長動力。其中，美國造紙業龍頭國際紙業(International Paper)的股價，自年初以來已經大幅下跌21%。

眼看國際紙業股價跌深，美中貿易戰又持續膠著，情況似乎對該公司相當不利，但是美國財經資訊網站《The Motley Fool》卻分析指出，他們的業務依然可以輕鬆盈利。因為這家公司在另一個重要的成長市場，也就是印度當地的收入，將有每年40%的獲利前景。因此儘管北美市場20%的盈利率有所衰退，但是該公司卻明顯具有相當大的抵抗力了。若從長期投資者的角度來看，報導認為這反而是一個很好的進場時機。

根據具體的情況來評估，貿易戰的確對美國的一些行業和企業造成嚴重傷害，但是報導認為這個論點過於廣泛，不能適用於特定公司。也就是說，如果投資人只是以中國將停止進口美國紙漿和紙製品為由，就大量拋售國際紙業股票的話，可能就大錯特錯了。因為投資人必須更加深入的了解細節，例如國際紙業公司的細微差別就顯得非常重要。它很可能是投資者在貿易戰股票中，值得下手的其中一家公司。

報導分析，國際紙業公司的股價下跌意味著它的交易價格僅為未來盈餘的8倍，也就是說它的股息收益率將推高至4.3%。

此外，國際紙業是瓦楞紙包裝成本最低的製造商，它擁有很大優勢。而今年前9個月，該公司的業務已經實現了14億美元的營業收入，比去年同期成長了115%。

因此，即使這家公司的業務受到貿易戰衝擊，但是卻沒有像華爾街預測的那樣痛苦，這很可能為投資者創造了一個很好的入場時機。

(中時電子報)