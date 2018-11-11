花蓮》稻米達人跪地謝母養育 誓言為農民發聲

玉里鎮民代表候選人羅世泉高齡8旬的老母親為兒子披彩帶，夫妻倆下跪下恩，感動在場鄉親。（許家寧攝）

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羅世泉首度參選就展現驚人能量，國民黨玉里鎮黨部主委潘月霞、富里鄉長黃玲蘭等人到場力挺。（許家寧攝）
玉里鎮鎮代第一選區候選人羅世泉成立競總，吸引逾百人到場力挺。（許家寧攝）

選戰倒數13天，花蓮玉里鎮民出身有「台灣稻米達人」之稱的羅世泉，今早舉行鎮民代表競總成立大會，年邁的老母親緩步上台力挺兒子，讓夫妻倆當場跪地「多謝阿母栽培」並接下競選綵帶，感動全場支持者大喊凍蒜，羅也允諾母親當選定為農民發聲。

選戰進入倒數階段，玉里鎮第一選區鎮民代表選舉12選7，選情激烈，今年榮獲台灣稻米達人冠軍賽鄉鎮賽季軍的羅世泉轉換跑道轉戰鎮代選舉，11日在玉里鎮大同街成立競選總部，吸引上百人「爆棚」支持，現場羅世泉凍蒜、加油聲不絕。

縣議員候選人潘月霞、黃玲蘭、蘇金勝等人也同台力挺，拉抬聲勢；羅世泉表示，現在正處於農忙時期，感謝農民們撥空到場打氣，還有社區桌球隊、昔日在玉里醫院的朋友鼓勵，激勵他出來參選鎮代的決心，就是為基層農民服務，為玉里發聲。

羅世泉競總總幹事張東興說，56歲的羅世泉家有母親、夫人及育有一兒一女，誇獎羅處事低調，默默在基層耕耘，因為看到他的服務熱忱、幹勁，決定出來擔任總幹事，呼籲支持者幫助認真的年輕人一把，給他一個他服務機會，讓玉里鎮更好。

羅世泉8旬的老母親突然現身會場支持兒子，儘管老人家行動不便，仍堅持從輪椅站起來替兒子披上競選綵帶，向鄉親街訪老鄰居拜票，讓夫妻倆連忙下跪感謝親恩，感動在場支持者，將活動氣氛帶向最高潮，現場齊呼羅世泉當選、加油。

(中時 )

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