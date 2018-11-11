中部今防空汙 北部、宜蘭明午後變天

2018年11月11日 12:04 中時 游昇俯

今（11）日全台各地為多雲到晴天氣，適合出遊，但周一起東北風逐漸增強，北部及宜蘭地區從下午開始轉涼，降雨機率增加，至周四、周五才會回溫；中、南部則維持穩定天氣，僅日夜溫差大，早出晚歸須注意。因今日為穩定偏東風天氣型態，西半部風速弱、易累積沉積物，中部空品區已達「紅色警示」等級。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天白天各地可見到陽光露臉，西半部高溫約30、31度，東半部也有28、29度，但晚上至明天清晨，溫度將降至20至22度，日夜溫差大，須特別注意。

劉沛滕表示，周一起受東北風影響，上午北部、東半部還是舒適溫暖天氣，但從下午起，北部及宜蘭地區開始轉涼，降雨機率增加，周二、周三受東北風影響最明顯，大台北及宜蘭地區將是整天陰雨天氣，因不見陽光，白天高溫只剩23至25度，至周四降雨稍歇，才會逐漸恢復溫暖穩定。

他說，中、南部未來一周維持穩定天氣型態，但日夜溫差大，夜間、清晨低溫約20、21度，白天因沒有雲層遮蔽，陽光照射下，高溫仍可到31度，日夜有十度左右的溫差。

此外，據環保署空氣品質監測網統計，上午全國77個空品監測站中，西屯、忠明、彰化3站已達到「紅色警示」，另有17站達到「橘色提醒」。環保署表示，由於今天從東北風轉為偏東風，西半部風速較弱，易累積汙染物，故中部空品區為紅色警示等級，竹苗、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級，鄰近山區因風速偏弱，也可能達紅色警示。

周一起因東北風逐漸增強，中部以北及東半部擴散條件佳，空氣品質好轉，但雲嘉南以南位於下風處，風速偏弱，易有物染物累積，空品較為不佳。

(中時 )