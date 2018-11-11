NBA》柯瑞缺陣還有杜蘭特坐鎮 勇士輕鬆撕網

就是跳得比你高！杜蘭特奮勇搶下籃板球。(美聯社)

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中時電子報

勇士儘管少了柯瑞、卓雷蒙格林與李文斯頓3大主力，杜蘭特11日挺身而出，個人包辦全場最高28分，外加11助攻、5籃板、3抄截與1火鍋，庫克與「浪花弟」克雷湯普生得分也破20，終場116比100輕取籃網，搶下第11勝。

杜蘭特一開賽就宣告自己即將主導此役戰局，不僅持續開火，更傳不少好球給空檔隊友，頂替柯瑞先發位置的庫克，表現也很搶眼，上半場前7次出手全進，跟杜蘭特各拿19分進帳，幫助勇士打完上半場，取得65比53的領先。

來到第3節，勇士決定不再夜長夢多，杜蘭特、庫克與克雷湯普生輪番投進，勇士轉眼擴大領先差距到20分，雖在末節提前大局底定，勇士總教練科爾仍很小心把克雷湯普生、庫克兩人持續留在場上，就是不想再出任何意外。

除了杜蘭特全能演出，庫克也打出本季個人代表作，全場投16中11，包含三分球5投3中，貢獻27分、5助攻與4籃板，克雷湯普生24分；籃網則以喬哈里斯24分最高，丁維迪14分、6助攻，羅素與奈皮爾各有12分進帳。

(中時電子報)

由於左大腿內側肌肉拉傷，柯瑞此役並未上場。(美聯社)

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