NBA》柯瑞缺陣還有杜蘭特坐鎮 勇士輕鬆撕網

2018年11月11日 11:48 中時電子報 黃及人

👀 Safe to say that @QCook323 is taking advantage of his starting assignment tonight.

📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/6R4Ul0yb56 — Golden State Warriors (@warriors) 2018年11月11日

勇士儘管少了柯瑞、卓雷蒙格林與李文斯頓3大主力，杜蘭特11日挺身而出，個人包辦全場最高28分，外加11助攻、5籃板、3抄截與1火鍋，庫克與「浪花弟」克雷湯普生得分也破20，終場116比100輕取籃網，搶下第11勝。

杜蘭特一開賽就宣告自己即將主導此役戰局，不僅持續開火，更傳不少好球給空檔隊友，頂替柯瑞先發位置的庫克，表現也很搶眼，上半場前7次出手全進，跟杜蘭特各拿19分進帳，幫助勇士打完上半場，取得65比53的領先。

來到第3節，勇士決定不再夜長夢多，杜蘭特、庫克與克雷湯普生輪番投進，勇士轉眼擴大領先差距到20分，雖在末節提前大局底定，勇士總教練科爾仍很小心把克雷湯普生、庫克兩人持續留在場上，就是不想再出任何意外。

除了杜蘭特全能演出，庫克也打出本季個人代表作，全場投16中11，包含三分球5投3中，貢獻27分、5助攻與4籃板，克雷湯普生24分；籃網則以喬哈里斯24分最高，丁維迪14分、6助攻，羅素與奈皮爾各有12分進帳。

(中時電子報)