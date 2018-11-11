比女鞋專櫃還狂 戀鞋癖男偷868雙女鞋擺家收藏

2018年11月11日 12:23 中時 張穎齊

基隆市陳姓男子有特殊癖好，搜刮了社區內女鄰居的鞋子，共得手868雙藏在自家中收藏，被基隆地院依竊盜罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。（張穎齊翻攝）

基隆市陳姓男子（42歲）癖好特殊，看到女鞋便起歹念，鎖定女鄰居放在鞋櫃中的鞋子，5年來竊取了868雙女鞋，受害的失主達33人，陳男並將鞋放回自家房間中，擺得琳瑯滿目，作為收藏之用。不料被警方上門查獲，陳男近期也被基隆地院依竊盜罪，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

檢警調查，基隆市安樂區麥金路某棟社區大樓，頻頻傳出女性住戶的鞋子遭到偷竊，警方獲報展開調查，鎖定住在社區陳男，今年4月24日傍晚持搜索票上門，赫然發現陳男房間堆滿868雙女鞋，地板、衣櫃、桌子，甚至睡覺的床上全部堆滿了女鞋，數量之多連警員也嚇到。

陳嫌落網時一度辯稱，全部都是回收撿來的，但是說法不被警方採信；最後陳嫌才坦承，從5年前開始，只要在社區看到款式喜歡的女鞋便下手行竊，帶回家純觀賞用。

警方表示，陳嫌以打零工維生，沒有固定工作，之前曾有住戶懷疑他偷竊女鞋，不過因為陳嫌作案前會特意勘查社區環境，並且挑在三更半夜走樓梯，繞過監視器死角行竊，所以這麼多年來都沒有被發現；陳嫌家人向警方表示，以為兒子四處撿鞋子來賣，沒有過問來源。最終將陳嫌依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆地院認為，陳嫌長期在社區行竊，危害社區公共秩序及住戶的財產安全，但他事後坦承犯行，案發後也前往長庚醫院精神科就醫治療，審酌其有類似精神疾病的病態心理，判陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。至於還有791雙鞋沒有被失主領回，在未合法發還被害人的情況下，宣告沒收。

(中時 )