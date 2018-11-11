台南》高思博主張發展青年可負擔宅

2018年11月11日 13:47 中時 洪榮志

繼與世界級電競明星同台宣布將打造南台灣電競產業鏈政策後，國民黨台南市長候選人高思博11 日再談青年政策指出，他的青年政策有3大主軸，就是要讓台南的青年「住得起、生得起、養得起」。他主張發展青年的可負擔宅，讓年輕人能夠落地生根，如此不僅能創稅，還能增加台南的人口，並能打造1小時生活圈，打破交通限制的藩籬，翻轉就業機會。

高思博指出，他的青年政策有3大主軸，就是要讓台南的青年「住得起、生得起、養得起」，絕對要讓青年在台南好成家，讓台南成為「一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」

現在只租不售的社會住宅，是否符合國人的居住期待？高思博認為迭有爭議，尤其目前居住正義已經被引導成只談居住權而非財產權，但事實上處理居住正義問題，並不是只談居住權即可，應該是談可負擔性；台南要推的是「可負擔住宅」，而非社會住宅，可以透過政策手段達成，例如：彈性容積獎勵，讓市場自願興建可負擔宅。不過，政府也不應太早釋放出可負擔宅可能的地點，避免引發市場炒作。

高思博還說，台南是文化古都，開發上會遇到許多限制跟衝突，當年能升格直轄巿，全因歷史跟傳統文化，老城區的文化保存一定要用頭腦跟智慧，這在日本京都、義大利威尼斯等許多國家、城巿都有成功的經驗。唯有引導型的土地發展，透過基礎建設與發展交通，才能舒緩舊城區的人口壓力，進而保護老城區，因此台南要發展新的都心，也才能把發展受限的舊城區保護住。

高思博還強調，老屋不代表危險，台南正是有很多老宅，才吸引觀光客駐足台南，不是一定都必須都更；台南的的老屋、佬文化要透過生活式的保存，而非凍結式的保存。目前有人在推動「老屋欣力」，年輕人頂間老屋去經營咖啡廳、民宿，其實台南老屋能保護下來是個美麗的意外，全因台南這幾年都巿核心區域的不動產價格一直沒有上漲，未來可以透過修法、執法等方式，加強管控房屋持有人的修繕義務，並且統一招牌、統一拉皮，保護老城區的歷史景觀。

至於發展新的都心，公共設施才能承載增加的人口。高思博主張發展青年的可負擔宅，讓年輕人能夠落地生根，這不僅能創稅、還能增加台南的人口。並打造1小時生活圈，打破交通限制的藩籬，翻轉就業機會。

(中時 )