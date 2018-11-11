日美將培訓太平洋島國取締大陸等非法漁船 實現「自由開放的印太」

2018年11月11日 13:16 中時 楊家鑫

隨著一帶一路推展，大陸越發重視與太平洋島國的互動，被外界視為擴大影響力的作為，引起美日等國關注。日本共同社日前引述消息人士披露，日美兩國政府將著手對帕勞等太平洋島國進行首次聯合培訓，以助其強化取締在各自專屬經濟區（EEZ）內非法作業的大陸等外國漁船。各國負責人將受邀到訪日本，於本月下旬開始培訓。此舉旨在加深合作以實現日美提出的「自由開放的印度太平洋」。

日本共同社報導指出，日本首相安倍晉三今年5月與太平洋各島嶼國首腦等出席在福島縣磐城市的「太平洋島嶼峰會」，他在峰會上指出「無法無天的外國漁船在各國EEZ內持續濫捕」。安倍稱「將不吝惜援助以提高守護海洋的能力」，表示將致力於培養海上保安領域的人才。本次培訓是其中一環，還得到了美國的協助。

報導引述日本政府相關人士稱，培訓以日本國際協力機構（JICA）為中心開展，將從本月25日起在日本持續約3週時間。帕勞、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等12國將各派1名海上警備當局職員參加，美國也將派遣數名專家赴日。

除了學習日本海上保安廳的取締方法外，還計劃前往鳥取縣及福岡縣考察負責維持漁業秩序的「漁業調整事務所」。

報導稱，太平洋各島嶼國家的EEZ面積較之領土及人口更為廣闊，躲過取締行動進行非法捕魚的大陸及菲律賓等境外國家及地區的漁船層出不窮。據悉，漁業資源管理因此深受影響。日本政府此前也對部分島嶼國家實施了派遣海上保安廳職員等援助。

(中時 )