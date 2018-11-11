新北》廖裕德競總成立 周錫瑋、侯友宜總幹事力挺

無黨籍新北市議員候選人廖裕德今（11日）上午10時許，在板橋區重慶國小舉辦競選總部成立大會。（葉書宏攝）

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無黨籍新北市議員候選人廖裕德今（11日）上午10時許，在板橋區重慶國小舉辦競選總部成立大會。（葉書宏攝）
現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）

無黨籍新北市議員候選人廖裕德今（11日）上午10時許，在板橋區重慶國小舉辦競選總部成立大會，前台北縣長周錫瑋、侯友宜競選總部總幹事林鴻池等出席力挺，現場湧入逾2000名支持者，周錫瑋直誇「廖裕德才是真正的白色力量」。

競總成立前，廖裕德展現親民作風，站在門口一一向前來支持的民眾握手致意，更有民眾搶著要和他自拍合照。周錫瑋、林鴻池、新北市果菜公司總經理江惠貞、無黨團結聯盟主席林炳坤、新北市政府秘書處處長李麗圳及數十位板橋區里長、里長候選人等到場力挺。

周錫瑋表示，廖裕德沒有個人、政黨利益，只有市民的利益，最近全台輔選跑透透，最後發現新北市才是全台灣最進步的城市，經濟、教育、交通、生活品質等最好的全都在新北市。

周錫瑋提到，擔任縣長時一心想要將台北縣升格為直轄市，當時的行政院長蘇貞昌是侯友宜現在的對手，當時拜託蘇讓新北市升格，蘇不願意，並沒有幫忙爭取，靠自己和立委們幫忙，等到總統馬英九上任才正式升格。

林鴻池表示，廖裕德是中道的力量，大家站出來支持廖裕德，支持廖就是支持中道的力量，台灣目前的政治，政黨如果太過強調意識形態，並非是人民的幸福。

廖裕德表示，要真誠、堅定、為教育向前行，真誠發自於內心，對人誠懇就有發展出好人格，孔子曰「當仁不讓於師。」做任何事情，只要認為是有價值的事情，就要全力以赴、認真打拼，這是參選為了教育、為了下一代，勇敢站出來，目前最需要市民的支持，讓他可以有機會為民眾服務。

(中時 )

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