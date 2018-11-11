小英開臉書直播 請來一位神祕佳賓

2018年11月11日 12:39 工商 呂雪彗

總統蔡英文今天上午開臉書直播，請來特別來賓張忠謀參與。

APEC領袖峰會12日到18日於巴布亞紐幾內亞登場，台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席會議。今（11日）蔡英文在官邸召開行前會議，針對APEC領袖會議如何揣摩領袖們的心情，面授機宜。

蔡英文總統在直播大力肯定發揮張忠謀代表她出席APEC領袖會議，可發揮影響力，今年主題數位經濟，也是張一生投入最重要領域。

小英請張談一談這次出席心情，及如何準備。張忠謀說，他這幾個禮拜，看很多資料，和政府部長級官員很多會議，這幾周相當忙碌，屆時出席會議有資訊傳給各國領袖，除傳達訊息外，也會和很多領袖有自然互動。

張忠謀說，這幾周他看很多資料，一方面了解台灣和各個經濟體互相的問題的機會，另一方面自己要模擬領袖代表的心情。小英立即插嘴說「不是，你要模擬領袖的心情。」

蔡英文說，這就是為何今天只有二人開會，因為要把張忠謀帶入總統的情境，「他堅持要進入領袖代表的情境，我堅持他應進入領袖的情境」。蔡說，今天主要把我對APEC感情， 期待，想表達聲音及意見，透過張忠謀在這次會議表達，很榮幸這次由國際間廣受尊崇的張代表她出席參與APEC會議。張也立即說「很高興接受此一使命。」

蔡英文強調，和張一起工作很愉快，讚賞張忠謀貼心、仔細、且用功，當有任務交付時，張所花的心血令人敬佩。

小英語末，詢問張「這應是第一次作直播吧？」張說， 倒也不是第一次，以前都是台積電的法說會，以前法說聽的人很多。小英說，希望這次聽的人不少，張說一定會更多。

(工商 )