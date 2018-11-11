新北未婚聯誼 光棍節不孤單

民政局特別選在雙11這天，以運動風為主題，在金山天籟渡假酒店舉辦今年第五場未婚聯誼活動。(宋原彰翻攝)

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中時
宋原彰
民政局特別選在雙11這天，以運動風為主題，在金山天籟渡假酒店舉辦今年第五場未婚聯誼活動。(宋原彰翻攝)

今天是「1111光棍節｣，但「11｣還有「1+1=2｣兩人作伴的意思，民政局特別選在今日，以運動風為主題，在金山天籟渡假酒店舉辦今年第五場未婚聯誼活動， 40對男女齊聚一起展開「脫單大作戰」，在各項球類活動中熱絡互動，還互餵甜蜜下午茶，讓這個光棍節格外浪漫，一點都不孤單。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市每年規劃四到六場未婚聯誼，每次都設計嶄新內容讓參加男女開心互動，所以配對率 相當高備受肯定，場場報名秒殺額滿。這次帶大家走出戶外，進行一連串的球類分組競賽、午餐約會及談心小學堂等趣味互動遊戲，為單身男女多多製造彼此認識的機會。

其中，「愛情球門」足球pk賽，採20人制一隊，雙方龐大隊陣你來我往互不相讓，慌亂中突然踢進對方球門達陣得分，引發歡聲雷動。而「幸福坑洞」則是由女生指揮蒙眼男生將高爾夫球推進洞，現場不是球出界外就是揮桿落空，讓許多指揮的女生笑到氣岔，幫忙撿球的隊友更是跑得不亦樂乎。

家住林口的網球選手詹小姐表示，自己是家中獨身女，由於生活不是球場、機場就是飯店，比較沒機會結交異性朋友，讓家中長輩很著急，剛好這次未婚聯誼主打球類活動，特別報名參加，很開心在這裡找到好幾位志同道合的朋友。

任職海運公司的田先生則是因爲工作性質，長年隨船在海上工作，交友環境更是封閉，特別趁上岸機會參加未婚聯誼活動，在球類競賽及下午茶時間都認識了許多不錯的女性朋友，且因年齡相近，大家很快就熱絡起來，他也積極把握機會，希望能讓漂泊的心找到停泊的港灣。

顏耀明指出，網路通訊軟體發達，看似擴大交友圈，實際上卻拉開了人與人之間的距離，讓許多人遲遲無法找到合適的另一半。民政局平均2個月舉辦一次未婚聯誼，就是要讓年輕人走出戶外，認識更多朋友，進而找到理想的對象，配對成功的民眾還可獲贈「愛的電影票」，延續心動的感覺，想要報名的市民朋友可以隨時注意民政局網站公告

(中時 )

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