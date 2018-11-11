大陸央視痛批自媒體亂象 《人民日報》：只要身正不怕影子斜

2018年11月11日 12:28 中時 楊家鑫

大陸網路輿論圈蔓延迅速，法規卻跟不上，孕育許多問題，大陸央視昨日就痛批自媒體傳播謠言、黑公關等亂象。對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，自媒體的出現為廣大網友提供了發聲的空間，但不可否認，大陸網路空間當前魚龍混雜，如果長期浸染其中，變赤變黑，皆屬未知。面對官方整治，廣大自媒體運營者只要不涉黃賭毒、不踩政治法律紅線，身正不怕影子斜，毋須恐慌擔心。

針對大陸央視10日晚間痛批「低俗色情標題黨，傳謠洗稿買流量」等自媒體亂象，以及近來各地相繼展開的自媒體整治工作。「俠客島」評論指出，自媒體的出現為廣大網友提供了發聲的空間，但不可否認的是，網路空間當前還是一個魚龍混雜的場所，渾水摸魚之輩從未消歇，導致朱墨淆亂，如果長期浸染其中，變赤變黑，皆屬未知。

評論稱，沒有操守的自媒體有三害，一是敲詐勒索，借助負面文章，向企業收「保護費」；二是大肆「洗稿」，剽竊他人原創熱門文章改頭換面；三是資料造假，炮製毫無營養甚至有毒的文章，坑害讀者。

評論指出，在自媒體領域，大陸官方雖有監管，但法規法紀不健全，空子多，空間大，監管力有不逮，被抓幾率不高，違法成本很低，於是一些心懷叵測、急功近利之徒就出來了。

評論強調，面對大陸官方整治自媒體，廣大自媒體運營者只要不涉黃賭毒，不踩政治法律底線紅線，毋須恐慌擔心，所謂「平日不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」。

評論還以此前大陸公車墜江事件比喻，稱「網路同樣也是公共空間，你我都乘坐其間，一些不守規則的自媒體總想搶奪方向盤，如果大家都袖手旁觀，那掉下去的就是所有人。」

(中時 )