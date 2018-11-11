花博豐原葫藘墩園區 滿滿幸福感

2018年11月11日 12:40 中時 陳淑娥

台中花博豐原葫藘墩園區裝置藝術「蝶花飛綵」。（台中市政府提供）

台中花博豐原葫藘墩園區裝置藝術「水沐清荷」。（台中市政府提供）

台中花博豐原葫藘墩園區是3大園區唯一有河川展區，市府以「水」發想透過既有葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，塑造「水岸花都」為主題的生態環境，其中裝置藝術作品「蝶花飛綵」展現浪漫氛圍，象徵愛情永恆不渝；「水沐清荷」夜間在燈光照射下的點點倒影，充滿森林婚禮氣氛，成為最亮麗的浪漫場域。

市府表示，第5區策展邀請藝術家創作4座地景藝術，以「水生、島嶼、蛻變、共棲、節氣」5大主題，探索生命與自然、人與環境的關係，讓大地仿若大型調色盤，動態的創造各式繽紛。

「蝶花飛綵」以滿佈的花朵從森林樹叢中傾洩流出，如同上帝輕輕灑下的幸褔花語，是森林中的甜蜜光采。永不凋謝的琉璃之花象徵永恆的愛情，在森林欉間點點陽光的灑落下，散發琉璃七彩炫目光芒。

「水沐清荷」則是將璀璨奪目的琉璃以象徵圓滿的環狀組合，矗立在軟埤溪中透過夜間光環境的氛圍，形塑令人眼睛為之一亮的水上婚禮佈展，日間在陽光照映下的波光粼粼，夜間在燈光照射下的點點倒影，為森林婚禮打造最亮麗的浪漫場域。

園區內還規劃「愛戀童話區」，結合花藝與景觀設計，邀請國際花藝大師郭智鎧，運用婚禮佈展經驗，打造浪漫的新娘嫁紗花海，搭配綠雕青蛙，營造出童話般的故事意象，使展區充滿幸福與喜悅。

(中時 )