NBA》美媒驚爆：騎士15分鐘就可送走洛夫

2018年11月11日 12:34 中時電子報 黃及人

儘管「愛神」洛夫今年7月才跟騎士完成4年1.2億美元續約，且當前還處手術恢復期，《ESPN》記者溫霍斯特卻在11日驚爆，只要騎士願意，只需15分鐘時間就可送走洛夫，因為不少球隊都想爭搶洛夫加盟，前提是他恢復健康！

洛夫本季才打4場例行賽，拿下場均19分、13.5籃板及3.5助攻，就因左腳傷勢在本月初進行手術，預估至少需要4到6周才能復出，可是隨著騎士本季目前只拿1勝11敗，幾乎提前宣告本季擺爛，再把洛夫留下似乎毫無意義了。

「原本騎士打算在明年2月交易截止日前，就把洛夫擺上交易檯面，前提是他已經恢復健康，」溫霍斯特表示，「就算洛夫才剛動刀，聯盟還是不少球隊對他有興趣，至於這是不是送走洛夫的最佳時機，我卻不這樣認為。」

溫霍斯特甚至自爆，他已跟不少NBA總管談過，只要洛夫健康，他們就會來跟騎士報價，「騎士當然想要換取相對的回報，至於他們到底可以拿到年輕球員、選秀權或球星，這就是另外一個話題了。」證明洛夫仍具市場價值。

如今隨著洛夫被爆料隨時可能被騎士送走，J.R.史密斯與柯佛也跟騎士提出交易申請，假如這些主力全都走光了，到底騎士還剩多少戰力？恐怕騎士老闆吉伯特毫不擔憂，反正繼續擺爛爭取明年選秀較好順位，才是他所重視的。

(中時電子報)