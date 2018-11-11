高雄》暗諷韓國瑜？謝長廷：最討厭「毒蛇臭嘴」醜化台灣

2018年11月11日 12:50 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在旗山舉辦「三山」第二場大造勢，湧進了3萬名熱情支持者擠爆會場，讓韓國瑜聲勢持續看漲，但他參選時曾說「高雄又老又窮」至今仍被對手民進黨大作文章，對此，駐日代表謝長廷今表示，他最討厭兩種人，一、在日本犯罪的國人；二、毒舌臭嘴，一直醜化台灣的人，這說法被外界認為是在「諷刺韓國瑜」，對此，網友批評，「果然助日代表」。

謝長廷今在臉書表示，記得有一位導遊在電視上説：祖國有多美全靠我們一張嘴。駐外單位在某一方面也和導遊一樣，都在盡力推銷自己國家的美麗和優點，不管是風景、美食或人文歷史。我們代表處也是不斷的在找尋臺灣的優點和美好的一面，推銷讓外國人知道，邀請訪問，招攬觀光。

因此，他最討厭兩種人：一是來日本犯罪的國人，每次看到台灣的人涉及毒品或犯罪，就很氣餒，等於把我們國人辛苦建立的好形象給污染了。

二是一些毒舌臭嘴一直醜化台灣有多醜有多爛。自己都説台灣是鬼島，又醜又老了，誰還來觀光？心想事成包括好的和壞的，每天咀咒講壞話的人，最後必然什麼都一塌糊塗，害人也害己。

對此，網友批評，「尖嘴猴腮形容小夫最適合不過」、「果然助日代表」、「怎還沒退出政壇啦」、「外交官上吊還可以爽領高薪的人說話了」、「這個助攻不錯」、「快回來救其邁」。

(中時電子報)