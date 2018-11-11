黃秋生拍片竟隻字不提錢！坐輪椅與外傭譜出動人情感

香港影壇新秀陳小娟的首部長片，描繪一段跨越國族、階級、年齡、性別的動人情誼。（取材自金馬官網）

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金馬影展進行到第3天，港片《淪落人》導演陳小娟11日在台受訪，該片因接受香港第三屆「首部劇情片計劃」，必須在補助款港幣325萬元內完成，主演黃秋生得知劇組經濟拮据，義氣相挺零酬勞演出，陳小娟感謝表示：「沒有收一分錢，合約上只寫著『分紅』，直到日前首映見面時，他仍沒有沒提過錢。」

黃秋生在片中飾演靠輪椅行動的身障人士，平日和外傭相依為命，2人譜出超越雇主和員工的情感，恰巧他的母親生前也因中風乘坐輪椅，家中又有請外傭，讓他對故事格外有感觸，據悉，他花一整天和其他身障人士學習使用輪椅，拍攝時母親尚未離世，在家時也會仔細觀察母親使用輪椅的習慣。

黃秋生飾演的主角生活在環境不佳的「公屋」（公共住宅），劇組選在斷水斷電的廢棄幼稚園搭建場景，拍攝時一度停電，就連上廁所都得花10分鐘往返附近商場的骯髒公廁，但黃秋生毫無怨言，一場在冬天洗澡的戲，工作人員都穿著羽絨外套，只有黃秋生打著赤膊，他也絲毫沒埋怨，只說了一句：「導演，要拍了嗎？」陳小娟非常感動他的付出。

陳小娟表示寫劇本時還未設定演員，「想找髒話說出來很好聽的朋友來演，外表不溫柔又很壞，但雙眼有點傷感。」發現黃秋生是不二人選，沒透過監製陳果，自行大膽寄劇本給對方，未料黃秋生一口答應見面，並立刻應允無酬演出，也讓陳小娟更有信心的找來葉童、李燦森等香港知名演員。

(中時 )

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