媽媽缺錢向女星討旅費 卻買金項鍊給弟弟還回：你們不一樣

2018年11月11日 12:49 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

中天綜合台《麻辣天后傳》明（12）日晚間11點播出主題「都什麼時代了還重男輕女？」邀請藝人丁國琳、KIMIKO、詹子晴、逸祥上節目討論重男輕女觀念。在家中排行老大的ㄚ頭詹子晴，有一個小她6歲的弟弟，她透露前陣子媽媽說想去泰國玩但沒有錢，她主動幫媽媽付了機票和飯店錢，結果有天弟弟來找她，居然戴著價值5萬元的金項鍊，一問之下才知道是媽媽買給弟弟，原來是因為媽媽傳統觀念，認為以後老了要靠弟弟，讓她在節目一度哽咽落淚。

詹子晴有一位小6歲的弟弟，媽媽把好的都留給他，認為以後老了要靠弟弟。（圖／中天提供）

ㄚ頭知道媽媽花了5萬元買金項鍊給弟弟後，問媽媽：「為什麼買給弟弟不買給我，她說我以後會嫁人，但弟弟不會。」詹子晴坦言聽了很難過，但媽媽一個人辛苦扶養他們長大，加上觀念比較傳統，認為兒子才會照顧她。

ㄚ頭說，以前和弟弟讀同一所小學時，弟弟的懇親會和畢業典禮，媽媽都會出席，卻沒有出席她的畢業典禮，「問她為什麼會去弟弟的，她就說弟弟不一樣。」她接著補充，媽媽每次說弟弟不一樣，是認為兒子會養她，女兒嫁人後就不會照顧家裡，但她不可能不照顧家人，媽媽重男輕女的觀念也讓在場的來賓與主持人利菁傻眼。

詹子晴希望媽媽多愛她一點，不要再不公平對待她。（圖／中天提供）

ㄚ頭認為媽媽的擔心是多餘的，也在主持人利菁的鼓勵下，對著鏡頭向媽媽喊話：「媽媽我真的很愛妳，希望妳也可以多愛我一點，我會養妳一輩子的！」讓大家相當不捨。

(中時電子報)