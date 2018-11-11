媽媽缺錢向女星討旅費 卻買金項鍊給弟弟還回：你們不一樣

ㄚ頭詹子晴上《麻辣天后傳》訴媽媽重男輕女，好的都給弟弟，卻要向她要錢。（圖／翻攝自詹子晴臉書）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

中天綜合台《麻辣天后傳》明（12）日晚間11點播出主題「都什麼時代了還重男輕女？」邀請藝人丁國琳、KIMIKO、詹子晴、逸祥上節目討論重男輕女觀念。在家中排行老大的ㄚ頭詹子晴，有一個小她6歲的弟弟，她透露前陣子媽媽說想去泰國玩但沒有錢，她主動幫媽媽付了機票和飯店錢，結果有天弟弟來找她，居然戴著價值5萬元的金項鍊，一問之下才知道是媽媽買給弟弟，原來是因為媽媽傳統觀念，認為以後老了要靠弟弟，讓她在節目一度哽咽落淚。

詹子晴有一位小6歲的弟弟，媽媽把好的都留給他，認為以後老了要靠弟弟。（圖／中天提供）

ㄚ頭知道媽媽花了5萬元買金項鍊給弟弟後，問媽媽：「為什麼買給弟弟不買給我，她說我以後會嫁人，但弟弟不會。」詹子晴坦言聽了很難過，但媽媽一個人辛苦扶養他們長大，加上觀念比較傳統，認為兒子才會照顧她。

ㄚ頭說，以前和弟弟讀同一所小學時，弟弟的懇親會和畢業典禮，媽媽都會出席，卻沒有出席她的畢業典禮，「問她為什麼會去弟弟的，她就說弟弟不一樣。」她接著補充，媽媽每次說弟弟不一樣，是認為兒子會養她，女兒嫁人後就不會照顧家裡，但她不可能不照顧家人，媽媽重男輕女的觀念也讓在場的來賓與主持人利菁傻眼。

詹子晴希望媽媽多愛她一點，不要再不公平對待她。（圖／中天提供）

ㄚ頭認為媽媽的擔心是多餘的，也在主持人利菁的鼓勵下，對著鏡頭向媽媽喊話：「媽媽我真的很愛妳，希望妳也可以多愛我一點，我會養妳一輩子的！」讓大家相當不捨。

(中時電子報)

黃秋生拍片竟隻字不提錢！坐輪椅… 每天都想哭 林宥嘉嬌妻產後認了…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。