每天都想哭 林宥嘉嬌妻產後認了為這事「身心全爛掉」！

2018年11月11日 12:55 中時電子報 吳品瑤

「星光幫」出身的林宥嘉2017年樂娶嬌妻丁文琪，抓緊進度隔年即宣布老婆懷孕，今年7月底迎接兒子「酷比」誕生，兩人正式升格爸媽，如今孩子已經3個多月大，林宥嘉忙工作賺奶粉錢，丁文琪則進入「一打一」的全職媽媽生活，照顧兒子不忘經常分享生活，昨她也照慣例發文，難得訴苦，透露當媽以來有件事堪稱「最累最辛苦」，讓她為此天天想哭「身心都爛掉」。

丁文琪昨在IG發文，透露自己新手媽咪生活過了3個多月，兒子酷比上周自己突然開始了「長睡眠」，加上她對付嬰兒更加上手，因此終於有心力在家做點簡單的料理，「其他該有的消遣、該看的醫生、該做的運動，正用很慢的速度拾回原有的日常」。

她也表示自己是餵全母乳，對於目前還持續這作法，感到不可思議，因為餵母奶目前被她列為人生最累、最辛苦的事，遠勝過聯考、畢製、開咖啡店，苦笑表示：「剛開始連我這種自認很耐操的摩羯女都覺得自己辦不到，每天都好想哭，身心都爛掉」，沒想到漸漸撐過來，讓她直呼自己真是「娶到賺到」，還爆料曾傳訊息給老公林宥嘉，表示「希望以後酷比惹得我很生氣的時候，我們都可以想起現在這種擁有他就覺得很幸福的日子」，丁文琪拿這句話來總結這3個月來新手媽媽的生活，甜蜜感嘆：「兒子一笑什麼辛苦都忘掉」。

(中時電子報)