靜宜「五力全開國小魔法英語營」 情境教學學好英文

2018年11月11日 13:34 中時 陳世宗

校方將英語融入校園體驗、闖關遊戲，並運用所學英語。（陳世宗攝）

靜宜透過情境式學習及闖關遊戲激發創意，培養「說、唱、舞、玩、畫」英文五力。（陳世宗攝）

參加的學生們開心說，課程很有趣、學習很開心，謝謝哥哥姐姐的教導。（陳世宗攝）

靜宜大學為提升英文學習的興趣及成效，特舉辦「五力全開國小魔法英語營」，將英語及靜宜校園環境融入課程，讓來自全台約50位國小四至六年級學生；透過情境式學習及闖關遊戲「玩中學、學中玩」激發創意，培養「說、唱、舞、玩、畫」英文五力。

英文系主任丁玟瑛表示，「靜宜魔法英語營」讓小學生體驗多面向的英語學習方法！此次以美國學者提出的「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」為課程規劃的概念；將英語融入校園體驗、闖關遊戲，並運用所學英語。實際在校內商店購買物品，體驗一日大學生活，提升外語能力與國際視野！

校方透過西方12位天神的故事，讓學生感受不同文化的博大精深；精選小學生喜愛的電影「可可夜總會」主題曲Remember Me等西洋流行樂曲，達到音樂學習的效果；並帶領學生舞出最具節奏的西洋流行街舞Floss dance搖擺舞。

活動還結合創意與教學的「西方餐桌禮儀」課程，傳遞用餐相關禮儀及道地美食英文，體驗中西文化差異。藉由靜宜各大樓英文名稱的Crosswords英語學習單，讓學生在「英文闖關活動」中；認識圖書館、體育館等優美校園環境；在「西洋重要節日相關常識」活動，開口練習英語、感受節慶氣氛！

來自宜蘭縣清溝國小三年級鄭澄恩說，課程很有趣、學習很開心，謝謝哥哥姐姐的教導。北市永樂國小五年級學生林愉悅指出，她最喜歡「尋寶遊戲」，能認識靜宜校園、獲得很多英文學習的訣竅。

在地沙鹿國小六年級許綺文表示，最大收穫是讓她不害怕學習英文，及認識不同校朋友，希望下次有機會再參加。

(中時 )